Franz Wagner grinste wie ein frecher Schüler, den seine Lehrerin gerade bei einem Streich ertappt hat. Der Sieg war doch nicht zu erwarten? "Euch hat das überrascht?", fragte er, "Ah, das ist cool, mich nicht." Lautete der Tenor nach dem, nun ja, überraschenden Sieg gegen Slowenien in der WM-Qualifikation tatsächlich, der Europameister habe sich nicht vollends reingehängt? Diese Frage lächelte der 21-Jährige einfach weg. Ob die Franzosen nun schlechter waren als erwartet? "War das so? Wenn die Leute das denken, dann ist es ja gut. Nichts dagegen, wenn wir weiter unterschätzt werden."

Der Basketball-Nationalspieler war mit nichts aus der Reserve zu locken, denn der Start in die Europameisterschaft ist der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) prächtig gelungen. Mit einem überzeugenden 76:63-Sieg hat das Gastgeberteam gegen den Olympiazweiten Frankreich seine Lust auf Überraschungen demonstriert. Zudem ist der Beweis erbracht, dass der Sieg gegen Europameister Slowenien im Vorfeld der Heim-EM keineswegs zufällig zustande gekommen war.

Die nächste Herausforderung allerdings folgt bereits an diesem Samstag (14.30 Uhr) im zweiten Spiel der Gruppe B gegen Bosnien-Herzegowina. Die Bosnier haben beim hart erkämpften 95:85-Sieg gegen Ungarn gezeigt, welch unangenehmer Gegner sie wegen ihres schwer zu antizipierenden Spiels sein können. Allerdings zählt die Dechiffrierung eines Kontrahenten zu den Qualitäten des deutschen Trainerteams, wie Wagner erklärte: "Die Coaches bereiten uns sehr gut vor, wir Spieler sind konzentriert, wenn wir Videosessions haben. Wir reden sehr viel, wenn jemand einen Fehler macht, wird es angesprochen und nicht gleich persönlich genommen. Solche kleinen Sachen können einen großen Unterschied machen."

Vor allem die Spieler, die von der Bank kamen, brachten Schwung in den Angriff

In der Tat hinterließ die deutsche Mannschaft einen gefestigten Eindruck, wenngleich sicher noch mehr geht - vor allem in der Offensive. Der holprige Start ist mit Premieren-Nervosität zu erklären, die Trefferquote aus der Distanz muss besser werden. Immerhin fand das Team in der zweiten Halbzeit zu mehr Kreativität und Sicherheit, was vor allem an den so genannten Bankspielern lag. An jenen Akteuren also, die nicht zur Startformation zählen. Das klingt einigermaßen despektierlich, doch zeigte sich gegen die Franzosen, wie wichtig die Rolle der zweiten Reihe ist.

Zum Beispiel Maodo Lo: Bei Alba Berlin führt er meisterlich Regie, im Nationalteam fügt er sich klaglos in die Rolle des Backups für Dennis Schröder. Lo brachte Kreativität ins Spiel und stellte die Franzosen mit seinen blitzschnellen Finten immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Spätestens mit seinem Zauberpass auf Schröder brachte er die 18 017 Zuschauer in der proppenvollen Arena in Deutz zum Johlen, die dem sehenswerten Treiben des deutschen Teams bis dahin eher verhalten zugesehen hatten; zumindest im Vergleich zu den basketballverrückten Litauern, die das Henkelmännchen, wie viele Kölner die Spielstätte aufgrund ihrer Form liebevoll nennen, am Nachmittag in ein Tollhaus verwandelt hatten.

Deutschlands Daniel Theis (li.) half nach seiner Verletzung ordentlich mit, um Frankreichs Riesen Rudy Gobert (re.) zu kontrollieren.

Der Trumpf der deutschen Mannschaft aber ist die Abwehr. Eine Disziplin, in der die Protagnisten meist hinter den werfenden und punktenden Kollegen im Verborgenen bleiben, die aber in den Spielen der DBB-Auswahl zuletzt den entscheidenden Anteil am Ergebnis hatte. Den normalerweise äußerst offensivstarken Franzosen gestattete die deutsche Defensive mickrige 63 Punkte: Weniger hat die Équipe Tricolore in einer EM-Runde seit 13 Jahren nicht erzielt. Neben den großen Kerlen, Johannes Voigtmann (dessen Wechsel nach Mailand nun feststeht), Daniel Theis und Johannes Thiemann, überzeugte vor allem Nick Weiler-Babb.

Der frisch eingebürgerte Guard aus Kansas mit deutschen Wurzeln hat sich in der Euroleague den Ruf eines bissigen Verteidigers erworben. Diesem Image wird er nun im Nationalteam gerecht. Weiler-Babb, 26, wird stets mit Spezialaufträgen bedacht, an diesem Abend sollte er sich um Evan Fournier kümmern. Der spielt seit zehn Jahren in der NBA, derzeit für die New York Knicks, bezieht jährlich ein zweistelliges Millionensalär und ist gemeinhin Punktegarant im Nationalteam. Der Abend mit Weiler-Babb im Nacken dürfte ihm wenig Vergnügen bereitet haben. Fournier blieb bei acht Punkten und hatte kaum nennenswerten Szenen - bescheidene Werte für einen Mann seiner Klasse.

Der unermüdliche Nick Weiler Babb geht den Franzosen schwer auf die Nerven

Weiler Babb ist mit 1,96 Meter vergleichsweise klein, aber mit einer enormen Sprungkraft gesegnet, sowie mit dem Willen, sein Spiel bedingungslos in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Selbst dem furchteinflößenden Rudy Gobert, 2,15 Meter groß, mit einem Kreuz breit wie ein Wandschrank und gefühlt doppelt so langen Armen wie Weiler-Babb, warf er sich in die Wurfbahn. Und war er nicht zur Stelle, übernahm die Garde der langen Kerle.

Zwar hatte Gobert, der für die Minnesota Timberwolves spielt und ebenfalls achtstellig entlohnt wird, mit zwölf Rebounds den Bestwert des Abends - das deutsche Trio Voigtmann, Thiemann und Theis pflückte paritätisch aufgeteilte 18 Bälle von den Brettern. Damit waren die großen Spieler erneut der spielentscheidende Faktor: Frankreich hat nur einen Gobert, die deutsche Defensivarbeit ist auf viele Schultern verteilt, weil auch Wagner, Kapitän Schröder und Niels Giffey für den Gegner lästige Defensivkräfte waren.

Nick Weiler-Babb verteidigte fast alle Franzosen einmal - mit großem Erfolg.

Manchmal wirkt selbst der Stratege dieses bisher so gut funktionierenden Kollektivs überrascht: Trainer Gordon Herbert analysierte jedenfalls stoisch zurückhaltend wie immer. "Hervorragende Defensivarbeit", befand der Kanadier in Diensten des DBB, "Giffey und Lo haben in der Offensive sehr gut gespielt." Auch Theis bekam ein Lob für die Leistung im ersten Einsatz nach seiner Verletzungspause, er habe viel Energie ins Team gebracht. Das war's aber schon, das nächste Spiel steht an.

Offenbar hat Herbert diese Bescheidenheit auch seinem Personal ans Herz gelegt, jedenfalls sagte Franz Wagner, dass "jetzt ein Spiel gewonnen ist, sonst nichts". Bevor sich sein Trainer dann doch zu einer für seine Verhältnisse ungewöhnlich starken Aussage hinreißen ließ: "Wir können Deutschland auf die Basketball-Landkarte bringen."