Etwas war anders diesmal in Tampere, der Kultstätte des Saunierens in Finnlands Süden. Die deutschen Basketballer hatten der anfangs aufgeheizten Anhängerschaft den Aufguss verpatzt, sie hatten Finnlands Team nach ein paar wilden Minuten komplett heruntergekühlt und den nächsten Arbeitsnachweis auf Topniveau aufs Parkett gebracht. Aber nur 91 Punkte? Nach einer Ausbeute von 105, 106, 107 und 120 Zählern in den ersten vier Partien dieser Europameisterschaft lautete das Resultat diesmal 91:61. Wer etwas Ironie verträgt, hätte diesen vergleichsweise niedrigen Ertrag fast schon skandalös finden können.
DBB-Basketballer im EM-AchtelfinaleSie nehmen es persönlich
Lesezeit: 4 Min.
- Deutschland dominiert die Basketball-EM mit fünf Siegen und steht im Achtelfinale, zuletzt besiegte das DBB-Team Finnland mit 91:61.
- Die Mannschaft zeigt sich möglicherweise noch stärker als bei der Weltmeisterschaft 2023, mit verbessertem Tempospiel und Neuling Tristan da Silva.
- Im Achtelfinale gegen Portugal am Samstag um 14.15 Uhr könnte die Physis unter dem Korb zum Problem werden.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Nach fünf überdeutlichen EM-Siegen stellt sich die Frage nach der wahren Stärke der deutschen Basketballer. Der Münchner Tristan da Silva sieht Anzeichen, dass man womöglich sogar noch besser ist als das Weltmeisterteam von 2023.
Von Jonas Beckenkamp
Interview mit Svetislav Pesic:„Jetzt zu sagen, Deutschland ist Goldfavorit, wäre nicht korrekt“
Demnächst wird der Basketballtrainer Svetislav Pesic 76 Jahre alt. Mit Serbien hat er aber noch eine Menge vor. In München spricht er über seine Ziele, den europäischen Basketball – und die EM-Chancen seines Teams.
Lesen Sie mehr zum Thema