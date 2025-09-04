DBB-Basketballer im EM-Achtelfinale Sie nehmen es persönlich 4. September 2025, 12:54 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Tristan da Silva (re.) packt zu, und Finnlands Lauri Markkanen greift ins Leere: So lief es häufig im letzten EM-Vorrundenspiel. (Foto: Matthias Stickel/dpa)

Zusammenfassung Deutschland dominiert die Basketball-EM mit fünf Siegen und steht im Achtelfinale, zuletzt besiegte das DBB-Team Finnland mit 91:61.

Die Mannschaft zeigt sich möglicherweise noch stärker als bei der Weltmeisterschaft 2023, mit verbessertem Tempospiel und Neuling Tristan da Silva.

Im Achtelfinale gegen Portugal am Samstag um 14.15 Uhr könnte die Physis unter dem Korb zum Problem werden. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Nach fünf überdeutlichen EM-Siegen stellt sich die Frage nach der wahren Stärke der deutschen Basketballer. Der Münchner Tristan da Silva sieht Anzeichen, dass man womöglich sogar noch besser ist als das Weltmeisterteam von 2023.

Von Jonas Beckenkamp

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback