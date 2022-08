NBA-Profi Dennis Schröder hat im Hinblick auf seine EM-Teilnahme Entwarnung gegeben. "Das lasse ich mir nicht entgehen", sagte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Samstagabend nach der 56:83-Niederlage in Hamburg gegen Serbien im Finale der Supercups. Der Kapitän hatte gegen den EM-Favoriten ausgesetzt, weil er beim Halbfinalsieg gegen Tschechien am Freitag umgeknickt war. Der 28 Jahre alte Point Guard flog am Sonntag zunächst auch nicht mit der Nationalmannschaft nach Stockholm, wo am Donnerstag das WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden ansteht. Zunächst einmal will Schröder sich in Deutschland behandeln lassen. Daniel Theis muss gar um seine Teilnahme an der Heim-EM (1. bis 18. September) bangen. Wie der Deutsche Basketball-Bund mitteilte, befinde sich der NBA-Profi "in Therapie und absolviert Einzeltraining". In der WM-Qualifikation gegen Schweden und gegen Europameister Slowenien (28. August in München) wird er nicht zum Einsatz kommen. Ebenfalls nicht mit nach Schweden fuhr Karim Jallow. Der Ulmer wurde nach dem Supercup von Bundestrainer Gordon Herbert aus dem Kader gestrichen. Dafür wird Niels Giffey in Stockholm wieder dabei sein. Giffey hatte in Hamburg aus privaten Gründen gefehlt.