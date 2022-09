Kein Durchkommen: So wie Dennis Schröder (rechts) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (links) Frankreichs Rudy Gobert in Nöte zwingen, trieben sie den Favoriten am Donnerstag immer wieder zur Verzweiflung.

Erst eine Feierstunde für die deutsche Basketball-Größe, dann ein Traumstart in die Heim-EM: Die deutschen Auswahl meldet sich mit einem furiosen 76:63 gegen Frankreich im Kreis der Mitfavoriten an.

Von Ralf Tögel, Köln

Als das Licht wieder anging in der riesigen Kölner Arena, hing das Trikot mit der Nummer 14 unter dem Hallendach. Sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich kurz gefasst in seiner Laudatio für den wohl besten deutschen Basketballspieler aller Zeiten, den er als "einen Helden" adelte. Dirk Nowitzki hatte diese Nummer zu aktiven Zeiten im Nationalteam getragen, zu seinen Ehren wird diese nicht mehr vergeben. Kurz darauf standen die eigentlichen Protagonisten des Abends im Rampenlicht, als die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) in die Europameisterschaft startete.

Und wie: Offensichtlich hatte kein Spieler Lust, den Abend im Schatten Nowitzkis zu beenden. Die Mannschaft beeindruckte mit einer leidenschaftlichen Vorstellung und hievte sich mit dem 76:63-Sieg mit Nachdruck in den Favoritenkreis.

Die große Frage war ja angesichts der durchwachsenen Leistungen in den Spielen der WM-Qualifikation, die als letzter Test vor der Heim-EM galten, wie diese einzuschätzen sind. Dem eher mäßigen Spiel in Schweden (67:50) folgte die 90:71-Gala vor heimischem Publikum gegen Europameister Slowenien in München, wobei die Spieler die Unterstützung von den Rängen lobten. Auch in Köln gab es keinen Grund zum Klagen, die Halle war mit 17 500 Zuschauern ausverkauft.

Die hoch gelobten Franzosen haben Probleme, überhaupt zum Abschluss zu kommen

Vor allem die Abwehr hatte sich in bester Turnierform präsentiert, und dieses Mal bekam die Garde der großen Jungs um Johannes Voigtmann und Johannes Thiemann noch Verstärkung aus der NBA. Daniel Theis, der für Boston spielt und die abschließenden Partien wegen einer Knieverletzung verpasst hatte, war gerade rechtzeitig fit geworden. Entsprechend präsentierte sich die Defense, leidenschaftlich und aggressiv wurde um jeden Ball gekämpft. Die hoch gelobten und mit NBA-Spielern gespickten Franzosen hatten teilweise Probleme, überhaupt zum Abschluss zu kommen. So entwickelte sich zunächst eine intensive und punktarme Partie, denn auch die DBB- Auswahl spielte anfangs nervös und hatten offensiv Probleme.

Also musste der Anführer ran: Dennis Schröder (11 Punkte) brach den Bann, fortan kamen auch die Kollegen immer besser in Schwung. Thiemann, erneut vorne wie hinten ein wichtiger Faktor, erzielte die erste Führung (11:10), das erste Viertel ging 17:13 an die Gastgeber. Und die blieben dran, unter den Körben war bald der Respekt vor dem hünenhaften 2,15-Meter-Center Rudy Gobert abgelegt, der sich in den USA einen Namen gemacht hat. Zweimal Niels Giffey (13) und ein Dreier von Nick Weiler-Babb, der erneut vorbildlich in der Defensive ackerte, bedeuteten die 38:31-Führung zur Pause.

Natürlich kein Grund für ein Team wie Frankreich, immerhin mit Olympia-Silber dekoriert, nachzulassen. Topscorer Guerschon Yabusele (18 Punkte) traf zur 39:38-Führung, Thiemann, bester DBB-Werfer mit 14 Zählern, konterte mit einem Dreier, der dem deutschen Team den entscheidenden Schub gab: Vor dem letzten Viertel führte der Gastgeber 57:43, Maodo Lo (13) übernahm Verantwortung und angesichts des Willens der Spieler zerstreuten sich die Zweifel zusehends, dass sie den Erfolg ins Ziel bringen würden - was eindrucksvoll gelang.