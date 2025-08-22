Deutschland geht als aktueller Weltmeister in die Basketball-EM 2025. Gelingt dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru ein ähnliches Meisterstück wie Herbert Gordon? Wir klären alle wichtigen Fragen rund um die Basketball-EM.
Wann und wo findet die Basketball-EM 2025 statt?
Die 42. Basketball-Europameisterschaft der Männer wird vom 27. August bis 14. September 2025 ausgetragen. Wie schon 2022 findet das Turnier in vier Ländern statt: Lettland (Riga), Finnland (Tampere), Zypern (Limassol) und Polen (Katowice). Während in Tampere, Limassol und Katowice nach der Vorrunde Schluss ist, geht die Finalrunde in Riga weiter. In der 14 500 Zuschauer fassenden Arena Riga findet auch das Endspiel statt.
Spielplan zur Eurobasket 2025
EuroBasket 2025: Die deutsche Gruppe
Deutschland spielt in der Gruppe B und trägt die Vorrundenspiele in der finnischen Stadt Tampere aus. Die Gegner lauten: Finnland (Gastgeber), Großbritannien, Litauen, Schweden und Montenegro. Ein Weiterkommen in die Finalrunde ist unter dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru trotz einiger holpriger Vorbereitungsspiele Pflicht.
- Mi, 27.08., 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro, RTL und MagentaTV
- Fr, 29.08., 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden, RTL und MagentaTV
- Sa, 30.08, 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland, RTL und MagentaTV
- Mo, 01.09., 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien, RTL und MagentaTV
- Mi, 03.09., 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland, RTL und MagentaTV
Gruppen und Modus der Basketball-EM 2025
24 Teams nehmen an der Basketball-EM teil, aufgeteilt in vier Vorrundengruppen à sechs Nationen. Jede Gruppe spielt nach dem „Jeder gegen Jeden“-Prinzip. Pro Sieg erhält das Team zwei Punkte, bei einer Niederlage einen Punkt. So bleibt die Tabellensituation meist bis zum Ende spannend. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, ab dem im K.o.-Modus bis zum Finale in Riga gespielt wird.
- Gruppe A (Riga): Lettland, Portugal, Estland, Türkei, Serbien, Tschechien
- Gruppe B (Tampere): Deutschland, Finnland, Großbritannien, Litauen, Schweden, Montenegro
- Gruppe C (Limassol): Zypern, Italien, Georgien, Spanien, Griechenland, Bosnien-Herzegowina
- Gruppe D (Katowice): Island, Frankreich, Slowenien, Polen, Belgien, Israel
Wer überträgt die Basketball-EM in Fernsehen und Livestream?
RTL zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte K.o.-Spiele sowie das Finale live im Free-TV. Zu den Kommentatoren gehört unter anderem auch der Basketball-begeisterte Frank Buschmann.
MagentaTV/MagentaSport übertragen sämtliche Turnierspiele im Livestream, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung gratis und ohne Anmeldung.
Alle Basketball-Europameister seit 2010
- 2011: Spanien
- 2013: Frankreich
- 2015: Spanien
- 2017: Slowenien
- 2022: Spanien
Hinweis: Die EM 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben, normalerweise findet die EuroBasket turnusmäßig im vierjährigen Rhythmus statt.