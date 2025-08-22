Nach der kleinen Enttäuschung bei Olympia hat das DBB-Team bei der Europameisterschaft die Möglichkeit, die Zuschauer zu begeistern. Wann geht’s los und wann spielt Deutschland? Ein Überblick.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Deutschland geht als aktueller Weltmeister in die Basketball-EM 2025. Gelingt dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru ein ähnliches Meisterstück wie Herbert Gordon? Wir klären alle wichtigen Fragen rund um die Basketball-EM.

Wann und wo findet die Basketball-EM 2025 statt?

Die 42. Basketball-Europameisterschaft der Männer wird vom 27. August bis 14. September 2025 ausgetragen. Wie schon 2022 findet das Turnier in vier Ländern statt: Lettland (Riga), Finnland (Tampere), Zypern (Limassol) und Polen (Katowice). Während in Tampere, Limassol und Katowice nach der Vorrunde Schluss ist, geht die Finalrunde in Riga weiter. In der 14 500 Zuschauer fassenden Arena Riga findet auch das Endspiel statt.

Spielplan zur Eurobasket 2025

EuroBasket 2025: Die deutsche Gruppe

Deutschland spielt in der Gruppe B und trägt die Vorrundenspiele in der finnischen Stadt Tampere aus. Die Gegner lauten: Finnland (Gastgeber), Großbritannien, Litauen, Schweden und Montenegro. Ein Weiterkommen in die Finalrunde ist unter dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru trotz einiger holpriger Vorbereitungsspiele Pflicht.

Mi, 27.08., 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro, RTL und MagentaTV

– Montenegro, RTL und MagentaTV Fr, 29.08., 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden, RTL und MagentaTV

– Schweden, RTL und MagentaTV Sa, 30.08, 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland , RTL und MagentaTV

, RTL und MagentaTV Mo, 01.09., 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien, RTL und MagentaTV

– Großbritannien, RTL und MagentaTV Mi, 03.09., 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland, RTL und MagentaTV

Gruppen und Modus der Basketball-EM 2025

24 Teams nehmen an der Basketball-EM teil, aufgeteilt in vier Vorrundengruppen à sechs Nationen. Jede Gruppe spielt nach dem „Jeder gegen Jeden“-Prinzip. Pro Sieg erhält das Team zwei Punkte, bei einer Niederlage einen Punkt. So bleibt die Tabellensituation meist bis zum Ende spannend. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, ab dem im K.o.-Modus bis zum Finale in Riga gespielt wird.

Gruppe A (Riga): Lettland, Portugal, Estland, Türkei, Serbien, Tschechien

Lettland, Portugal, Estland, Türkei, Serbien, Tschechien Gruppe B (Tampere): Deutschland , Finnland, Großbritannien, Litauen, Schweden, Montenegro

, Finnland, Großbritannien, Litauen, Schweden, Montenegro Gruppe C (Limassol): Zypern, Italien, Georgien, Spanien, Griechenland, Bosnien-Herzegowina

Zypern, Italien, Georgien, Spanien, Griechenland, Bosnien-Herzegowina Gruppe D (Katowice): Island, Frankreich, Slowenien, Polen, Belgien, Israel

Wer überträgt die Basketball-EM in Fernsehen und Livestream?

RTL zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte K.o.-Spiele sowie das Finale live im Free-TV. Zu den Kommentatoren gehört unter anderem auch der Basketball-begeisterte Frank Buschmann.

MagentaTV/MagentaSport übertragen sämtliche Turnierspiele im Livestream, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung gratis und ohne Anmeldung.

Alle Basketball-Europameister seit 2010

2011: Spanien

2013: Frankreich

2015: Spanien

2017: Slowenien

2022: Spanien

Hinweis: Die EM 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben, normalerweise findet die EuroBasket turnusmäßig im vierjährigen Rhythmus statt.