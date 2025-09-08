Nach einer perfekten Gruppenphase zog das DBB-Team bei der Basketball-EM gegen Portugal ins Viertelfinale ein. Der Spielplan im Überblick.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Seit dem 27. August läuft die Basketball-EM 2025. Deutschland ging im finnischen Tampere als amtierender Weltmeister in die Vorrundenspiele und zeigte dort mit fünf Siegen in fünf Spielen eine perfekte Vorstellung. Nun geht es für das DBB-Team in der K.o.-Phase im lettischen Riga weiter. Der EM-Spielplan im Überblick.

EuroBasket 2025: Die Spiele des DBB-Teams

Die deutsche Nationalmannschaft startete in der Gruppe B souverän in das Turnier und gewann alle fünf Gruppenspiele deutlich, darunter auch gegen den stärksten Vorrundengegner aus Litauen. Im Achtelfinale zeigte das DBB-Team vor allem von der Dreipunktelinie Nerven und konnte sich erst im Schlussviertel von den Portugiesen klar absetzen. Im Viertelfinale am 10. September wartet Slowenien auf das deutsche Team.

Spielplan der Basketball-EM 2025: Das Viertelfinale

Gruppen und Modus der Basketball-EM 2025

24 Teams nehmen an der Basketball-EM teil, aufgeteilt in vier Vorrundengruppen à sechs Nationen. Jede Gruppe spielt nach dem „Jeder gegen Jeden“-Prinzip. Pro Sieg erhält das Team zwei Punkte, bei einer Niederlage einen Punkt. So bleibt die Tabellensituation meist bis zum Ende spannend. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, ab dem die Mannschaften im K.o.-Modus bis zum Finale in Riga spielen.

Wann und wo findet die Basketball-EM 2025 statt?

Die 42. Basketball-Europameisterschaft der Männer wird vom 27. August bis 14. September 2025 ausgetragen. Wie schon 2022 findet das Turnier in vier Ländern statt: Lettland (Riga), Finnland (Tampere), Zypern (Limassol) und Polen (Katowice).

Während in Tampere, Limassol und Katowice nach der Vorrunde Schluss ist, geht die Finalrunde in Riga weiter. In der 14 500 Zuschauer fassenden Arena Riga findet schließlich das Endspiel statt.

Wer überträgt die Basketball-EM in Fernsehen und Livestream?

RTL zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte K.o.-Spiele sowie das Finale live im Free-TV. Zu den Kommentatoren gehört unter anderem auch der Basketball-begeisterte Frank Buschmann.

MagentaTV/MagentaSport übertragen sämtliche Turnierspiele im Livestream, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung gratis und ohne Anmeldung.

Alle Basketball-Europameister seit 2010

2011: Spanien

2013: Frankreich

2015: Spanien

2017: Slowenien

2022: Spanien

Hinweis: Die EM 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben, normalerweise findet die EuroBasket turnusmäßig im vierjährigen Rhythmus statt.