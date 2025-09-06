Das DBB-Team legte eine perfekte Gruppenphase bei der Basketball-EM hin. Der Spielplan und der deutsche Gegner im Achtelfinale im Überblick.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Seit dem 27. August läuft die Basketball-EM 2025. Deutschland ging im finnischen Tampere als amtierender Weltmeister in die Vorrundenspiele und zeigte dort mit fünf Siegen in fünf Spielen eine perfekte Vorstellung. Nun geht es für das DBB-Team in der K.o.-Phase im lettischen Riga weiter. Der EM-Spielplan im Überblick.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr Achtelfinale gegen Portugal am Samstag, den 6.9. um 14.15 Uhr. Das Spiel ist live im TV bei RTL und MagentaTV zu sehen.

EuroBasket 2025: Die Spiele des DBB-Teams

Die deutsche Nationalmannschaft startete in der Gruppe B souverän in das Turnier und gewann deutlich die ersten vier Gruppenspiele, darunter auch gegen den stärksten Vorrundengegner aus Litauen. Mit einem erneut hohem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Finnland qualifizierte sich das DBB-Team als Tabellenerster für das Achtelfinale.

Spielplan der Basketball-EM 2025

Gruppen und Modus der Basketball-EM 2025

24 Teams nehmen an der Basketball-EM teil, aufgeteilt in vier Vorrundengruppen à sechs Nationen. Jede Gruppe spielt nach dem „Jeder gegen Jeden“-Prinzip. Pro Sieg erhält das Team zwei Punkte, bei einer Niederlage einen Punkt. So bleibt die Tabellensituation meist bis zum Ende spannend. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, ab dem die Mannschaften im K.o.-Modus bis zum Finale in Riga spielen.

Wann und wo findet die Basketball-EM 2025 statt?

Die 42. Basketball-Europameisterschaft der Männer wird vom 27. August bis 14. September 2025 ausgetragen. Wie schon 2022 findet das Turnier in vier Ländern statt: Lettland (Riga), Finnland (Tampere), Zypern (Limassol) und Polen (Katowice).

Während in Tampere, Limassol und Katowice nach der Vorrunde Schluss ist, geht die Finalrunde in Riga weiter. In der 14 500 Zuschauer fassenden Arena Riga findet schließlich das Endspiel statt.

Wer überträgt die Basketball-EM in Fernsehen und Livestream?

RTL zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte K.o.-Spiele sowie das Finale live im Free-TV. Zu den Kommentatoren gehört unter anderem auch der Basketball-begeisterte Frank Buschmann.

MagentaTV/MagentaSport übertragen sämtliche Turnierspiele im Livestream, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung gratis und ohne Anmeldung.

Alle Basketball-Europameister seit 2010

2011: Spanien

2013: Frankreich

2015: Spanien

2017: Slowenien

2022: Spanien

Hinweis: Die EM 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben, normalerweise findet die EuroBasket turnusmäßig im vierjährigen Rhythmus statt.