Das DBB-Team startete mit drei deutlichen Siegen in die Basketball-EM. Der Spielplan und die deutsche Gruppe im Überblick.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Seit dem 27. August läuft die Basketball-EM 2025, Deutschland geht im finnischen Tampere als amtierender Weltmeister in die Vorrundenspiele. Riga (Lettland), Limassol (Zypern) und Katowice (Polen) sind die weiteren Austragungsorte. Die deutsche Gruppe und der Spielplan im Überblick.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr viertes Vorrundenspiel gegen Großbritannien am Montag, den 1. September um 15.30 Uhr. Das Spiel ist live bei RTL und MagentaTV zu sehen.

EuroBasket 2025: Die deutsche Gruppe

Die deutsche Mannschaft startete in der Gruppe B stark in das Turnier und gewann souverän die ersten drei Gruppenspiele, darunter auch gegen den stärksten Vorrundengegner aus Litauen. Die letzten beiden Begegnungen in Tampere trägt die Nationalmannschaft gegen Großbritannien und Co-Gastgeber Finnland aus.

Mi, 27.08.: Deutschland – Montenegro 106:76

– Montenegro 106:76 Fr, 29.08.: Deutschland – Schweden 105:83

– Schweden 105:83 Sa, 30.08.: Litauen – Deutschland 88:107

88:107 Mo, 01.09., 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien, RTL und MagentaTV

– Großbritannien, RTL und MagentaTV Mi, 03.09., 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland, RTL und MagentaTV

Spielplan der Basketball-EM 2025

Gruppen und Modus der Basketball-EM 2025

24 Teams nehmen an der Basketball-EM teil, aufgeteilt in vier Vorrundengruppen à sechs Nationen. Jede Gruppe spielt nach dem „Jeder gegen Jeden“-Prinzip. Pro Sieg erhält das Team zwei Punkte, bei einer Niederlage einen Punkt. So bleibt die Tabellensituation meist bis zum Ende spannend. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, ab dem die Mannschaften im K.o.-Modus bis zum Finale in Riga spielen.

Wann und wo findet die Basketball-EM 2025 statt?

Die 42. Basketball-Europameisterschaft der Männer wird vom 27. August bis 14. September 2025 ausgetragen. Wie schon 2022 findet das Turnier in vier Ländern statt: Lettland (Riga), Finnland (Tampere), Zypern (Limassol) und Polen (Katowice).

Während in Tampere, Limassol und Katowice nach der Vorrunde Schluss ist, geht die Finalrunde in Riga weiter. In der 14 500 Zuschauer fassenden Arena Riga findet schließlich das Endspiel statt.

Wer überträgt die Basketball-EM in Fernsehen und Livestream?

RTL zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte K.o.-Spiele sowie das Finale live im Free-TV. Zu den Kommentatoren gehört unter anderem auch der Basketball-begeisterte Frank Buschmann.

MagentaTV/MagentaSport übertragen sämtliche Turnierspiele im Livestream, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung gratis und ohne Anmeldung.

Alle Basketball-Europameister seit 2010

2011: Spanien

2013: Frankreich

2015: Spanien

2017: Slowenien

2022: Spanien

Hinweis: Die EM 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben, normalerweise findet die EuroBasket turnusmäßig im vierjährigen Rhythmus statt.