Luka Doncic spielt bei der EM alles in Grund und Boden, 14 Kilogramm soll er kürzlich abgenommen haben. Aber kann einer allein für die Slowenen beim Viertelfinale gegen das DBB-Team eine Sieggarantie sein?

Von Jonas Beckenkamp

Die Vermessung des Basketballs mit allerlei Daten und Statistiken ist so weit fortgeschritten, dass gewiss auch zu ermitteln wäre, wer am besten aus der linken Ecke des Feldes bei Sonnenfinsternis trifft. Wie sehr kommt ausgeschlafenen Profis eine frühe Tipoff-Zeit am Tag zugute? Und überhaupt: Welches Verhältnis besteht zwischen mauen Trefferquoten in der Weihnachtszeit und der Beschaffenheit des Festtagsbratens? International agierende Investigativteams könnten all das problemlos aufdecken, aber vielleicht reichen auch banalere Zahlen, um das Phänomen Luka Doncic bei dieser Basketball-EM zu beleuchten.