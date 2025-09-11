Slowenien erhebt nach dem dramatischen Viertelfinale gegen Deutschland Vorwürfe gegen die Schiedsrichter. Die deutschen Basketballer feiern ihre Widerstandskraft – im Halbfinale wartet nun eine knifflige Situation.

Von Jonas Beckenkamp

Unter den offiziell 9038 Menschen, die dieses EM-Viertelfinale der deutschen Basketballer gegen Slowenien live in der Halle in Riga miterlebt hatten, befanden sich auch drei Männer mit bester Sicht aufs Geschehen. Wojciech Liszka, Luis Castillo und Martins Kozlovskis, ein Pole, ein Spanier und ein Lette, waren sogar so nah dran, dass sie jeder Schweißperle der beteiligten Spieler nachspüren konnten – und jeder Zornesfalte. Vor allem jenen bei den Slowenen, die nach diesem 91:99 aus ihrer Warte nicht nur ein schwer verdauliches Aus bei diesem Turnier zu verarbeiten hatten, sondern auch ihre Wut über die Schiedsrichter.