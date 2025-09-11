Zum Hauptinhalt springen

Deutschland bei der Basketball-EMUnd jetzt wird es saugefährlich!

Lesezeit: 4 Min.

15 Punkte, neun Rebounds und ein bisschen Mentalität: Daniel Theis während des Nervenkrimis gegen Slowenien.
15 Punkte, neun Rebounds und ein bisschen Mentalität: Daniel Theis während des Nervenkrimis gegen Slowenien. (Foto: Ivica Veselinov/MN Press Photo/Imago)

Slowenien erhebt nach dem dramatischen Viertelfinale gegen Deutschland Vorwürfe gegen die Schiedsrichter. Die deutschen Basketballer feiern ihre Widerstandskraft – im Halbfinale wartet nun eine knifflige Situation.

Von Jonas Beckenkamp

Unter den offiziell 9038 Menschen, die dieses EM-Viertelfinale der deutschen Basketballer gegen Slowenien live in der Halle in Riga miterlebt hatten, befanden sich auch drei Männer mit bester Sicht aufs Geschehen. Wojciech Liszka, Luis Castillo und Martins Kozlovskis, ein Pole, ein Spanier und ein Lette, waren sogar so nah dran, dass sie jeder Schweißperle der beteiligten Spieler nachspüren konnten – und jeder Zornesfalte. Vor allem jenen bei den Slowenen, die nach diesem 91:99 aus ihrer Warte nicht nur ein schwer verdauliches Aus bei diesem Turnier zu verarbeiten hatten, sondern auch ihre Wut über die Schiedsrichter.

Zur SZ-Startseite

DBB-Basketballer im EM-Achtelfinale
:Sie nehmen es persönlich

Nach fünf überdeutlichen EM-Siegen stellt sich die Frage nach der wahren Stärke der deutschen Basketballer. Der Münchner Tristan da Silva sieht Anzeichen, dass man womöglich sogar noch besser ist als das Weltmeisterteam von 2023.

SZ PlusVon Jonas Beckenkamp

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite