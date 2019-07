15. Juli 2019, 18:59 Uhr Basketball-EM 2021 In Berlin und Köln

Die Basketball-Europameiserschaft 2021 findet zum größten Teil in Deutschland statt - mit guten Aussichten für einen erfolgreichen Gastgeber-Auftritt. Das aktuelle DBB-Team gilt als das stärkste in der Geschichte des Verbandes.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) wird in zwei Jahren einen Großteil der Männer-Europameisterschaft ausrichten. Das entschieden am Montag die 28 Vorstandsmitglieder des Kontinentalverbandes Fiba Europe. Bei dem Turnier, das vom 2. bis 19. September 2021 mit 24 Mannschaften in vier Ländern ausgetragen werden soll, erhielt der DBB den Zuschlag für eine Vorrunden-Gruppe in Köln sowie die Finalrunde in Berlin. Weitere Austragungsorte für die Vorrunde werden Tschechien mit Prag, Italien mit Mailand sowie Georgien mit Tiflis sein. Dort gibt es zwar noch keine geeignete Halle, aber die eigens zur Präsentation in einem Münchner Hotel angereiste Staatspräsidentin Salome Surabischwili gab die entsprechenden Garantien. Estland, Ungarn und Slowenien hatten sich ebenfalls beworben, gingen aber leer aus.

"Ich fühle mich wahnsinnig erleichtert, glücklich und zufrieden", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss nach dem Zuschlag, dem in den letzten Tagen noch viel Lobbyarbeit vorausgegangen war. Während der Mitbewerber Tschechien unter anderem das Topmodel Karolína Kurková für die Präsentation aufgeboten hatte, warb der DBB mit rein sportlichen Aspekten und dem Bundestrainer Henrik Rödl an der Spitze. Der 50-Jährige war ja bei den letzten beiden EM-Turnieren in Deutschland dabei gewesen, als Spieler 1993 beim Titelgewinn in München sowie als Co-Trainer 2015 bei der Vorrunde in Berlin. Er sprach also aus Erfahrung, als er so eine Heim-EM als "eines der größten Erlebnisse" bezeichnete.

Das wollen die DBB-Funktionäre in zwei Jahren nun auch den heutigen Spielern bescheren. Die aktuelle Generation um die NBA-Profis Dennis Schröder, Maxi Kleber und Daniel Theis gilt in der Breite als die stärkste, die der deutsche Verband jemals hervorgebracht hat. "Ich traue den Jungs sehr viel zu", sagte Weiss. Sein Vizepräsident Armin Andres nannte den Zuschlag für die Heim-EM in zwei Jahren "optimal für die Mannschaft - das könnte der Höhepunkt werden für diese Generation". Und Dennis Schröder ließ wissen: "Ich freue mich jetzt schon drauf." Der Spielmacher von Oklahoma City versprach: "Wir werden alles geben, um Basketball-Deutschland zu rocken und um eine Medaille zu kämpfen."