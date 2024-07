Der FC Bayern hält an Basketball -Routinier Elias Harris fest. Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Meister und Pokalsieger um zwei Spielzeiten bis 2026. „Hier fühle ich mich wirklich wohl und kann mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln“, sagte Harris in einer Vereinsmitteilung. Geschäftsführer Marko Pesic unterstrich: „Elias ist auf und neben dem Court ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und es war für uns keine Frage, dass wir auf seine Erfahrung und Qualitäten nicht verzichten möchten.“

Der frühere Nationalspieler, der in der Bundesliga etliche Jahre bei Brose Bamberg und ein paar Monate in Ludwigsburg gespielt hatte, kam 2022 nach München. Bei den Bayern war er seitdem vor allem Ergänzungsspieler mit weniger Einsatzzeit, wusste aber, wenn er gebraucht wurde, stets zu überzeugen. Was ihm nun die Vertragsverlängerung einbrachte: „Er hat noch viel mehr im Tank und gehört erfreulicherweise zum Kerngerüst des Teams, das uns erhalten bleibt“, betonte Pesic. Vorher wurden bereits Oscar da Silva vom FC Barcelona und Kevin Yebo, der von den Niners Chemnitz kommt, als Zugänge der Münchner vorgestellt.