Da saß er nun, gut gelaunt, sehr entspannt, sich aber durchaus der Größe seiner neuen Aufgabe bewusst: Oliver Kostic, 46, der neue Cheftrainer der Basketballer des FC Bayern München, derjenige der in kürzester Zeit den Kurs des deutschen Meisters wieder in die richtige Richtung lenken soll. "Natürlich stehe ich jetzt im Scheinwerferlicht", sagte der 46-Jährige lächelnd, er habe aber schon so einiges im Basketball erlebt und fühle sich der Aufgabe gewachsen. Dann sagte Kostic noch: "Ich habe den Spielern nur gesagt, dass sie heute daran denken sollen, was morgen zu tun ist." Und das sei die Euroleague-Partie gegen ZSKA Moskau. Die ist am Freitag.

Die Bayern setzen mit der Entlassung von Dejan Radonjic ja auf diesen schwer erklärbaren Effekt, den ein Trainerwechsel oft mit sich bringt. Kapitän Danilo Barthel vermittelte am Mittwoch gut gelaunt den Eindruck, als habe die Mannschaft neuen Schwung bekommen: "Es wurde nicht viel geändert, aber viel geredet." Überhaupt war viel die Rede von Kommunikation, nach Ansicht des neuen Trainers "der Schlüssel für eine erfolgreiche Arbeit". Denn in einem fragilen Gefüge wie einem Profisportverein, in dem es nicht an großen Egos mangelt, zeigen atmosphärische Störungen schnell unliebsame Wirkung und schlagen sich letztendlich in den Ergebnissen nieder. Radonjic war im Umgang stets ein freundlicher und angenehmer Zeitgenosse, in Sachen Kommunikation aber gab es zuletzt offenbar Defizite.

Sportdirektor Daniele Baiesi sprach davon, dass das erste Training unter Kostic endlich mal wieder ein "sehr lautes Training war" - Radonjic hatte offenbar nicht mehr den richtigen Zugang zu den Spielern gefunden. Niemand wollte dies vorwurfsvoll formulieren, Baiesi stellte aber die Kommunikationsfähigkeit von Kostic als große Stärke dar: Wenn man jetzt nicht zusammenkomme, so Baiesi, "dann werden wir nicht aus diesem Loch herauskommen". Kostic zeige dafür den richtigen Enthusiasmus, er sei überzeugt, dass der Serbe der richtige Mann für diese Aufgabe sei. Der 46-Jährige kennt die Mannschaft gut, Radonjic beförderte ihn zu dessen Amtsbeginn vor zwei Jahren vom Trainer der zweiten Mannschaft in sein Trainerteam. Doch ob das als Befähigung für einen den begehrtesten Trainerjobs der Basketball-Republik genügt, muss sich erst zeigen. Die Münchner Verantwortlichen, neben Baiesi vor allem Geschäftsführer Marko Pesic, sind jedenfalls davon überzeugt. Sie setzen sozusagen auf den Hansi-Flick-Effekt, der bei den Fußballern des FC Bayern nach ähnlichem Muster als Spielerversteher den Chef ersetzte. Zudem habe sich Kostic in den vergangenen zwei Jahren enorm entwickelt, findet Baiesi. Bislang hat sich Kostic nur in diversen Nachwuchsprogrammen, neben dem FC Bayern auch bei Zalgiris Kaunas und Roter Stern Belgrad, einen Namen gemacht. Zwar war er in Bulgarien bei Sofia Chefcoach, und in Rom, Belgrad, Dynamo Moskau und beim Mitteldeutschen BC Co-Trainer - eine auch nur annähernd vergleichbare Position wie nun in München hat er allerdings nie bekleidet. Das Heimspiel gegen ZSKA ist der wohl einfachste Einstieg, den er sich wünschen kann, denn der Titelverteidiger ist klarer Favorit. Doch schon die kommenden Spiele bei Piräus und Athen werden zeigen, ob die Chancen auf die Endrunde in der Euroleague perdu sind. Über seine Zukunft habe Kostic sowieso nicht nachgedacht, sagte er, Baiesi schon. "Wir suchen keinen neuen Trainer, wir haben einen."