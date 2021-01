Spieler der Woche: Nick Weiler-Babb (am Ball) ist bereits der dritte FC-Bayern-Basketballer, dem diese Ehrung in der laufenden Saison zuteil wurde.

Von Joachim Mölter, Moskau/München

Einen einzigen Wunsch für dieses Jahr hat der Basketball-Trainer Andrea Trinchieri geäußert, nachdem seine FC-Bayern-Profis am 30. Dezember den FC Barcelona 90:77 besiegt und die Hinrunde der Euroleague auf Platz vier abgeschlossen hatten: "Ich will wieder Fans in der Arena sehen - 500, 5000, 10 000, egal, wie viele. Ich will einfach wieder Stimmung und Emotionen spüren."

Nach nicht einmal einem Monat ist Trinchieris Wunsch bereits in Erfüllung gegangen. Am vorigen Dienstag spielte er mit seinem Team im Moskauer Vorort Khimki auf, dort sind neuerdings wieder Zuschauer zugelassen - immerhin 334 kamen. Und am Freitag gastierten die Münchner direkt in der russischen Hauptstadt, bei ZSKA. Dessen Megasport-Arena ist seit Saisonbeginn offen für eine eingeschränkte Zahl von Besuchern - 4516 waren da.

Dass Trinchieri am Ende der Dienstreise schwärmte, "wir fahren mit einem unglaublichen Gefühl nach Hause", lag aber nicht nur an der lange vermissten Zuschauerkulisse, sondern auch an den Ergebnissen. Erst hatten die FC-Bayern-Basketballer erwartungsgemäß beim Tabellenletzten Khimki gewonnen (95:93) und dann auch überraschend beim Tabellenzweiten ZSKA (69:66). "Ich bin super zufrieden", sagte Trinchieri nach dem Erfolg beim Titelverteidiger, dem ersten für den FC Bayern im achten Duell auf höchster europäischer Ebene.

Nick Weiler-Babb sorgt für den Sieg über Khimki - dafür wird er als "Spieler der Woche" geehrt

Mit den beiden Auswärtssiegen und einer Bilanz von nun 14:9 Erfolgen haben die zuletzt schwächelnden Münchner ihren Playoff-Platz wieder gefestigt, nachhaltig sogar. Denn die direkten Konkurrenten haben fast alle verloren am 23. Spieltag - und die Münchner duellieren sich in den nächsten Wochen nur mit Klubs aus dem unteren Tabellendrittel, angefangen mit dem nationalen Rivalen Alba Berlin am kommenden Freitag. Da könnten die nötigen Siege für die erste Playoff-Teilnahme eines deutschen Klubs in der Euroleague schon lange vor dem 34. und letzten Spieltag eingefahren werden.

Darüber hinaus freuten sie sich beim FC Bayern über eine individuelle Auszeichnung: Ihr Guard Nick Weiler-Babb, 25, wurde als "Most valuable player" (MVP) der Woche geehrt, als wertvollster Spieler; er ist nach Vladimir Lucic und Wade Baldwin bereits der dritte Münchner, dem das in dieser Saison gelang. Weiler-Babb war maßgeblich am knappen Sieg über Khimki beteiligt, er hatte 13 seiner 25 Punkte im Schlussviertel erzielt und zudem acht Rebounds, fünf Vorlagen und zwei Ballgewinne verbucht.

Drei Tage später gegen ZSKA lief es nicht so gut für ihn, da kam er nur auf einen Zähler. Dafür sprangen Baldwin (22), Dennis Seeley (17) und Jalen Reynolds (16) ein. "Alle haben beigetragen und das getan, was sie tun sollten", lobte der Spielmacher Baldwin. Für ihn war "mental toughness" der wichtigste Grund für den Sieg - "mentale Härte". Trainer Trinchieri nannte es lieber "unermüdlichen Willen". Der Italiener erklärt die Erfolge dieser Saison mit einer speziellen Einstellung: "Andere Mannschaften wollen gewinnen - aber diese Mannschaft will einfach nicht verlieren."

Vor der Partie suspendiert ZSKA Mike James, den besten Korbjäger der ganzen Liga

Zu Beginn des Schlussviertels lagen die FC-Bayern-Basketballer jedenfalls noch 50:60 zurück, doch in den letzten zehn Minuten stemmten sie sich mit aller Kraft gegen die Niederlage und gestatteten den Gastgebern nur noch sechs Punkte. Basketballern des ruhmreichen ZSKA ist es noch nicht oft passiert in ihrer Geschichte, dass sie in einem Viertel so selten in den Korb trafen.

Das lag möglicherweise auch daran, dass der Moskauer Klub vor dem Spiel den Amerikaner Mike James suspendiert hatte, den mit durchschnittlich 20,0 Punkten pro Partie bis dato erfolgreichsten Korbjäger der Euroleague und Anwärter Nummer eins für die Auszeichnung als MVP der Saison. Es habe nach der Heimniederlage gegen Fenerbahce Istanbul in der Woche zuvor "einen Vorfall in der Kabine" gegeben, teilte der Klub mit. Dass James mit dem Georgier Tornike Shengelia, der zweiten großen Nummer des Teams, aneinander geraten sei, wie verbreitet wurde, dementierten beide Profis umgehend.

Klub-Präsident Andrej Vatutin ließ jedoch anklingen, dass ZSKA den Vertrag mit James auflösen wolle. Verständlich, dass die übrigen Spieler angesichts der Ereignisse vielleicht nicht ganz bei der Sache waren. Das wären die Fußballer des FC Bayern wohl auch nicht, wenn der Klub mitten in der Saison den Torjäger Robert Lewandowski entlassen wollte.

Mit den internen Zwistigkeiten bei ZSKA wollten sich die Münchner indes ebenso wenig aufhalten wie mit ihren eigenen Ruhmestaten. "Weiter zum nächsten Spiel, zum nächsten Gegner", sagte Baldwin noch in der Megasport Arena. Die nächste Partie fand ja bereits am Sonntag statt, und der nächste Gegner hieß Merlins Crailsheim. Das ist zwar kein so großer Name in der Branche wie ZSKA Moskau, aber auch kein Gegner, den man so nebenbei aus dem Weg schubst. Das Team aus der schwäbischen Kleinstadt reiste immerhin als Tabellenzweiter der Bundesliga an.