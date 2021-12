Überragend: Nick-Weiler Babb war beim Bundesliga-Vergleich in Berlin mit 18 Punkten Münchner Topscorer und sicherte dem FC Bayern an seinem 26. Geburtstag den Sieg bei Alba.

Der FC Bayern behält im zweiten Duell der deutschen Euroleague-Teams bei Alba Berlin dank seiner individuellen Qualität erneut die Oberhand und festigt den ersten Platz in der Bundesliga.

Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern haben das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga (BBL) und damit auch den zweiten Vergleich bei Alba Berlin gewonnen. Nach dem klaren 82:69 im Euroleague-Duell Ende Oktober behielten die Münchner am Sonntagabend mit 80:73 Punkten die Oberhand und bleiben mit 18:4 Punkten Tabellenführer. Die Berliner fallen in einem punktgleichen Verfolgerfeld von sechs Teams (12:6) einen Rang auf Platz fünf zurück.

In diesem Duell der beiden deutschen Euroleague-Vertreter war klar, dass beide Kontrahenten Spieler schonen würden oder ersetzen müssten. Auf Seiten der Berliner war dies ausgerechnet Luke Sikma, der sich bei der 67:82-Niederlage am Freitag bei Panathinaikos Athen eine Nacken-Verletzung zugezogen hatte - damit fehlte den Gastgebern ihr bester Akteur. Bayern-Trainer Andrea Trinchieri gönnte Corey Walden und Deshaun Thomas eine Pause, der Italiener verzichtete damit auf zwei seiner Schlüsselspieler, auch weil in der BBL mindestens sechs deutsche Akteure mitwirken müssen.

Es war aber erneut einer der ausländischen Bayern-Profis, der dem Spiel sofort seinen Stempel aufdrückt: Ognjen Jaramaz. Der Serbe hatte am Donnerstag beim famosen 83:71-Sieg gegen Euroleague-Champion Efes Istanbul im Schlussviertel eine starke Leistung gezeigt. So lange wollte sich der 26-jährige Guard in der Mercedes-Benz-Arena, in der angesichts der geltenden Hygienemaßnahmen 2500 Zuschauer Einlass erhielten, nicht Zeit lassen. Jaramaz war sofort zur Stelle, zog im Spielaufbau die Fäden und erzielte die ersten sieben Punkte der Gäste im Alleingang.

Abend der Spielmacher: Bei den Bayern war Nick-Weiler Babb der überragende Akteur, bei Berlin Maodo Lo

Wovon sich Berlin kein bisschen beeindrucken ließ, Alba spielte physisch und lag nach dem ersten Viertel 22:16 vorn. Aber die Bayern haben viel Qualität im Kader; angeführt vom unermüdlich kämpfenden Vladimir Lucic, der 17 Punkte erzielte und immer in den wichtigen Phasen zur Stelle war, holten sich die Gäste zur Pause einen knappen 41:38-Vorsprung zurück. Beiden Teams steckten ja die Strapazen der Euroleague in den Leibern, die Berliner waren erst am Samstagabend aus Athen zurückgekehrt, die Bayern hatten beim Sieg gegen Istanbul viel Kraft gelassen.

Somit war klar, dass nach der Pause auch der Wille eine tragende Rolle spielen würde. Und der war größer bei den Gästen, vor allem Nick Weiler-Babb, der seinen 26 Geburtstag feierte, lief zu großer Form auf. Ansonsten eigentlich für knifflige Abwehraufgaben zuständig, war der bissige Guard in der Offensive nicht zu halten, traf nahezu fehlerlos und avancierte mit 18 Punkten zum Matchwinner. Lucic, Jaramaz (13 Punkte) und Augustine Rubit (11 Punkte) waren die besten Schützen, dank einer starken Defense brachten die Gäste den Sieg verdient über die Zeit.

Alba-Spielmacher Maodo Lo, der von den Bayern kaum zu bremsen und mit 17 Punkten Berlins Topscorer war, sah in der individuellen Klasse den entscheidenden Unterschied: "Sie haben viel Qualität und in der Schlussphase schwierige Würfe getroffen." Neben Lo traf noch Nationalspieler Johannes Thiemann zweistellig (11) für den Meister, der in dieser fordernden Saison mindestens noch zwei Gelegenheiten zur Revanche erhält.