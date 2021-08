615 Partien hat Alex King in der Basketball-Bundesliga (BBL) absolviert, 105 davon für s.Oliver Würzburg. In der kommenden Saison wird der Rekordspieler die 20 vollmachen - und zwar in Würzburg: Der 36-jährige Flügelspieler hat sich mit den FC Bayern München auf die Beendigung seines bis 2022 laufenden Vertrags geeinigt und hängt nun noch eine Saison in Unterfranken dran. Würzburgs Kader ist damit zum Start in die sechswöchige Vorbereitung komplett. Für Headcoach Denis Wucherer ist die Rückkehr des Routiniers "ein wichtiges Puzzlestück". Von 2011 bis 2013 spielte der 2,01-Meter-Mann in Würzburg, danach bei Alba Berlin und in München, von wo ihn die Unterfranken zuletzt ausgeliehen hatten. Er wolle Würzburg etwas zurückgeben, sagte King, für ihn sei es "schon ganz lange meine zweite Heimat".