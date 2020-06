Der Amerikaner Scott Eatherton, 28, verabschiedet sich nach drei Jahren vom Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig. Wie der Verein, der nicht am Meisterschafts-Finalturnier in München teilnimmt, mitteilte, wechselt der Center zum spanischen Erstligisten Baxi Manresa. Geschäftsführer Sebastian Schmidt bezeichnet Eathertons Fortgang als "herben Verlust". Eatherton war in der abgebrochenen Hauptrunde 2019/20 auf 17,7 Punkte und 8,2 Rebounds pro Spiel gekommen: Das ist jeweils der Liga-Höchstwert.