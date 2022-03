Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern München haben die Pflichtaufgabe gegen die Merlins Crailsheim mit einem 93:64-Sieg souverän gelöst und den zweiten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga (BBL) verteidigt. Trainer Andrea Trinchieri hatte zuvor ja gesagt, dass seine Mannschaft nach der langen Covid-Pause und angesichts der bevorstehenden Aufgaben nun viel Spielpraxis benötige, um sich in dieser entscheidenden Saisonphase an ihr Leistungsvermögen heranzutasten. Angesichts der klaren Überlegenheit nahm das Spiel gegen einen ebenfalls vom Coronavirus schwer getroffenen Gegner in der zweiten Halbzeit Züge einer Trainingspartie unter verschärften Bedingungen an. Der Bayern-Trainer gab allen Akteuren Spielzeit, was besonders Kapitän Nihad Djedovic, der immer wieder Rückschläge zu verkraften hatte, nutzte und mit 16 Punkten bester Schütze der Gastgeber war.

Es war klar, dass beide Kontrahenten weit von ihren Möglichkeiten entfernt waren. Die Gäste kamen aus einer zwölftägigen Corona-Pause, waren mit acht Spielern angereist. Um überhaupt Akteure auf der Bank zu haben, nahm Trainer Sebastian Gleim drei Nachwuchsspieler mit an die Isar. Zuvor waren das Heimspiel gegen Chemnitz sowie das Gastspiel in Bamberg verlegt worden, weil die Merlins vom Fiba-Europe-Cup-Spiel beim niederländischen Vertreter ZZ Leiden nicht nur mit einer 77:85-Niederlage nach Hause kamen - sondern auch mit diversen Corona-Infektionen. Und zu allem Überfluss verletzte sich Spielmacher und Topscorer T.J. Shorts. Für den US-Amerikaner ist nach dem Riss einer Brustmuskelsehne die Saison vorzeitig beendet. In München fehlten in Bogdan Radosavljevic, Fabian Bleck, Maurice Stuckey und Terrell Harris vier weitere Stammkräfte.

In Sachen Verletzungen und Corona-Pausen sind die Münchner noch schwerer gebeutelt als Crailsheim, aber ihr Kader ist größer und viel besser besetzt

Damit können die Münchner locker mithalten. Sie wurden kürzlich von zwei Corona-Wellen in Mannschaft und Trainerteam geschüttelt, nicht die ersten der Saison, Verletzungen sind bei den immensen Belastungen ohnehin einkalkuliert. Also war auch für Trinchieri an Training in üblicher Form zuletzt nicht zu denken. Beide Teams betraten das Spielfeld also in alles andere als normaler Verfassung. Beim FCB fehlten Nick Weiler-Babb, Othello Hunter, Andreas Obst und Corey Walden. Auch die Rückkehr in den Spielbetrieb nach der mehr als zweiwöchigen Zwangspause ging beim 67:80 in Athen daneben, es fehlte an Kraft, Rhythmus und Abstimmung. So verpassten die Münchner die gute Chance, einen großen Schritt in Richtung Euroleague-Playoffs zu machen.

Die Playoffs sind in der BBL trotz allem Ungemach praktisch gebucht, es geht aber noch um die Platzierung und somit um eine gute Ausgangsposition. Für die Gäste ist angesichts der momentanen Probleme die Endrunde das Höchste der Gefühle. Dabei hatte Crailsheim eine starke Saison gespielt, was unter anderem die Bayern bei der 68:77-Niederlage im Hinspiel anerkennen mussten. Im Pokal hatte T.J. Shorts sein Team bis ins Finale geführt, in dem die Merlins dem späteren Titelträger Berlin einen großen Kampf lieferten.

Dennoch hatte sich die Frage, wer den Platz als Sieger verlassen wird, schon vor dem Spiel erledigt. Die Gäste konnten ihre Ausfälle angesichts des kleinen Kaders nicht kompensieren, der FCB hat trotz aller Schwächungen weitaus mehr Klasse im Kader. Entsprechend gestaltete sich das Spiel: Nach konzentriertem Beginn führte der Gastgeber schnell 10:3, nach dem ersten Viertel war der Vorsprung zweistellig: 29:14. Das Spiel der Münchner war dennoch fehlerhaft, oft flog der Pass am Mitspieler vorbei oder der freie Wurf fand nicht ins Ziel. Das nutzten die Crailsheimer, um nicht frühzeitig den Anschluss völlig zu verlieren, und gestalteten das Spiel bis zum 48:32-Halbzeitstand für die Bayern offen. Nach der Pause entwickelte sich ein munteres Hin und Her, die Abwehrreihen agierten nachlässig, was den 2900 Zuschauern besser gefiel als Trinchieri. Der rief die Seinen lautstark zur Räson, der Favorit enteilte vor dem letzten Viertel auf 77:49, das Spiel war längst entschieden.

Trinchieri gab allen Akteuren Einsatzzeit, neben Djedovic punkteten noch Deshaun Thomas (16) und Darrun Hilliard zweistellig. Wichtiger war dem FCB-Trainer freilich die Spielpraxis der Akteure. Denn die Aufgaben steigen in Sachen Anforderung und Turnus: Am Dienstag geht es nach Mailand, am Freitag gastiert Belgrad, eines von sechs Spielen innerhalb von zehn Tagen. Was Trinchieri bei Magentasport so kommentierte: "Was momentan passiert, kann ich nicht kontrollieren. Wir müssen einfach funktionieren."