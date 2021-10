Von Sebastian Winter

"Wir haben mit Alba noch eine Rechnung offen", hatte Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer vor dem Euroleague-Duell seiner Basketballer in der Hauptstadt gesagt: "Die wollen wir in diesem Jahr begleichen." Berlin, nationaler Titelträger der letzten beiden Jahre, hatte dem Pokalsieger in der vergangenen Saison im Playoff-Finale keine Chance gelassen. Doch Hainers Wunsch wurde am Donnerstagabend in Berlin vor 4658 Zuschauern erfüllt. Die Münchner bezwangen Alba verdient mit 82:69 (37:36) und haben nach ihrem desillusionierenden Start in Europas hochkarätigsten Wettbewerb mit vier Niederlagen in Serie nun ihr drittes Spiel nacheinander gewonnen.

Dabei mussten die ohnehin von Verletzungen und Corona-Infektionen geplagten Bayern-Basketballer kurzfristig auf ihren Spielmacher Zan Mark Sisko verzichten, der vollständig geimpfte Slowene war positiv auf das Virus getestet worden. Dem 24-Jährigen geht es den Münchnern zufolge "den Umständen entsprechend gut".

"Wir wollten es ein bisschen mehr", sagt Topscorer Darrun Hilliard

Seine Mitspieler starteten unkonzentriert, konterten aber Berlins 7:2-Führung und lagen schnell mit 14:9 vorne. Doch weder die Bayern noch die Berliner konnten sich danach entscheidend absetzen. Beim 31:28 für die Münchner wurde es laut, als ihr Forward Vladimir Lucic den Ball an Berlins Jonas Mattisseck verlor, ihm hinterher sprintete und Mattisseck nahe am Korb im Zweikampf mit Lucic hart zu Boden fiel. Die Schiedsrichter pfiffen ein Offensivfoul gegen Berlin, das Publikum bedachte Lucic fortan bei fast jeder Aktion mit einem Pfeifkonzert.

Die Partie blieb eng, intensiv, umkämpft, aber auch enttäuschend aus Sicht der Offensivreihen, denen auf beiden Seiten zu viele Würfe misslangen. Berlin lag zur Halbzeit 36:37 hinten, aber auch Lucics Abend war es nicht, gerade mal drei Punkte gelangen dem Serben. Dafür glänzte im dritten Viertel Münchens Zugang Darrun Hilliard mit vier Dreiern. Der US-Amerikaner war mit 25 Punkten ohnehin Topscorer der Partie, knapp vor Berlins Maodo Lo, der Ex-Münchner lieferte nicht nur eine hervorragende Partie ab, sondern auch 23 Punkte. In den letzten Minuten des vierten Viertels zogen die Münchner davon, weil sie fast all ihre Dreier trafen, zunächst Corey Walden, am Schluss Nick Weiler-Babb. "Wir wollten es ein bisschen mehr", sagte Hilliard nach der Partie beim übertragenden Sender Magentasport. Die Bayern sind nun angekommen in der Euroleague.