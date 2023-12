Basketballprofi Luka Doncic von den Dallas Mavericks hat die Weihnachtsspiele der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem dominanten Auftritt geprägt. Der 24 Jahre alte Slowene steuerte beim 128:114 (64:54) seiner Mavs bei den Phoenix Suns 50 Punkte, 15 Assists und sechs Rebounds bei. Hinter Bernhard King (60 Punkte) und Wilt Chamberlain (59 Zähler) war die erzielte Punktzahl von Doncic die dritthöchste in Weihnachtsspielen der NBA. Zudem erreichte Doncic in seinem 358. NBA-Spiel die Marke von insgesamt 10 000 Punkten, nur sechs Spieler brauchten dazu weniger Partien. Chamberlain ist nach Angaben des Senders ESPN mit 236 Spielen die Nummer eins der Rangliste, doch seit der Ära von Michael Jordan war niemand mehr so schnell wie Doncic.