Ob es für die deutsche Mannschaft eine gute Nachricht ist, wird sich zeigen. Die Zuschauer der Basketball-Europameisterschaft in Tschechien, Italien, Georgien und Deutschland (1. bis 18. September) jedenfalls dürften sich freuen, dass Luca Doncic seine Teilnahme im Team der Slowenen zugesagt hat. Der 23-Jährige gilt nach wie vor als Basketball-Wunderkind, führte 2018 Real Madrid zum Euroleague-Sieg und wurde danach von den Dallas Mavericks in die NBA geholt. Dort ist er seither trotz seines jungen Alters der Leader, wie auch im Team des aktuellen Europameisters. Slowenien ist Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe B mit Frankreich, Litauen, Ungarn und Bosnien-Herzegowina in Köln, das direkte Duell steigt am 6. September. Auch im deutschen Team haben sich alle NBA-Spieler zur Teilnahme bereit erklärt, angeführt wird die Auswahl von Dennis Schröder. Doncic wird im Übrigen in Maximilian Kleber auf einen Teamkollegen der Mavericks treffen.