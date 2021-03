Die Münchner haben das Nachsehen: Der Hamburger T.J. Shorts (am Ball) eilt JaJuan Johnson (links) und Zan Mark Sisko davon.

Der FC Bayern sucht die Gründe für die Bundesliga-Niederlage in Hamburg vor allem bei den Unparteiischen. Dabei macht sich bei den Spielern der Kräfteverschleiß immer stärker bemerkbar.

Von Joachim Mölter, Hamburg/München

Der Basketball-Profi Leon Radosevic hatte am Samstag das beste Spiel seit langem für den FC Bayern München abgeliefert mit 13 Punkten, sechs Rebounds, zwei Vorlagen und einem Ballgewinn - dennoch war er frustriert und verärgert. Sein Team hatte die Bundesliga-Partie bei den Hamburg Towers verloren, 86:91 (79:79, 43:41) nach Verlängerung, mit hochrotem Kopf klagte Radosevic ins Mikrofon von Magentasport: "Wenn wir Fünf gegen Acht spielen, ist es schon schwer."

Auf die Nachfrage, ob er mit den drei zusätzlichen Gegenspielern die drei Unparteiischen gemeint habe, ging der 28 Jahre alte Center schnell wieder in die Defensive; bei solchen Vorwürfen droht ja umgehend eine Strafe von höherer Stelle. Er habe das nicht gesagt, wehrte Radosevic also ab. Aber: "Wer immer das kuckt, soll selber entscheiden." Er monierte bloß noch, dass es seitens der Hamburger "viel zu viel Kontakt" gegeben habe, der nicht geahndet worden sei, und schloss mit den Worten: "Wenn sie in acht Minuten kein Foul bekommen, ist's einfach schwer zu spielen."

Leon Radosevic war nach der fünften Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga (BBL) nicht der einzige Münchner, der Kritik an den Schiedsrichtern anklingen ließ. Auch Trainer Andrea Trinchieri tat das, allerdings auf subtilere Weise. "Ich habe nicht erwartet, dass ein Hamburger Spieler wie DiLeo öfter an der Freiwurflinie steht als alle Münchner Guards zusammen", wunderte sich der Italiener vielsagend.

Nach der Partie liefert sich Trinchieri noch ein Wortgefecht mit seinem Hamburger Kollegen

Der angesprochene Max DiLeo ist ja eher für Abwehrarbeit zuständig, er hatte auch bloß zwei Freiwürfe zugesprochen bekommen, am Ende der Verlängerung setzte er damit die Schlusspunkte. Dem stand in der Statistikspalte mit den Freiwürfen hinter der Münchner Guard-Combo Wade Baldwin, Zan Mark Sisko, Dennis Seeley und Nick Weiler-Babb eine Nullnummer gegenüber. "Eine solche Zahl habe ich selten in meiner Karriere gesehen", sagte Trinchieri. Nach der Schlusssirene lieferte er sich vielleicht auch deswegen ein längeres Wortgefecht mit seinem Hamburger Kollegen Pedro Calles, ein Beleg, dass beim FC Bayern die Nerven derzeit angespannt sind.

Kein Wunder, sie hetzen von Termin zu Termin. Zwei Tage zuvor waren sie noch in Valencia gewesen, wo sie in der Euroleague ein Spiel verloren haben (76:83) und erneut auch eine Menge Energie, wie Geschäftsführer Marko Pesic vor der Partie in Hamburg beklagte. Kurz vor der Pause "waren wir total unkonzentriert, da ist Valencia davongezogen", resümierte er: "Wir sind zwar zurückgekommen, aber das hat uns zu viel Kraft gekostet."

Gerade im europäischen Wettbewerb haben es sich die Münchner fast zur Gewohnheit gemacht, ihren Gegnern einen Vorsprung zu gewähren und die Partien mit enormem Energieaufwand noch zu drehen. Allmählich scheint sich der Kräfteverschleiß jedoch bemerkbar zu machen. "Am Ende hatten wir vielleicht auch nicht mehr so viel Energie", räumte Radosevic ein. In Hamburg waren die FC-Bayern-Basketballer ja erneut die meiste Zeit einem Rückstand hinterhergehechelt.

Die sowieso schon strapazierten Spieler werden auch in der Bundesliga nicht geschont

Lange wollte sich Radosevic freilich nicht mit der Niederlage aufhalten, "wir haben keine Zeit, weiter darüber nachzudenken", sagte er und verwies auf die Euroleague-Heimspiele gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstag und Zalgiris Kaunas am Donnerstag. "Wir müssen versuchen, diese zwei Spiele zu gewinnen und damit die Playoffs zu sichern", mahnte er.

Die Münchner wollen ja erstmals in die K.-o.-Runde der acht besten europäischen Klubs vordringen, mit ihrer Bilanz von 19:12 Siegen haben sie drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde auch beste Chancen - sofern sie nicht schlappmachen. Und diese Gefahr droht nach den jüngsten Eindrücken.

Umso unverständlicher ist es, das Trainer Trinchieri seine besten Spieler zumindest in der Bundesliga nicht mehr schont. Von denen pausierte in Hamburg nur Vladimir Lucic, die mindestens genauso strapazierten Wade Baldwin, Nick Weiler-Babb und Paul Zipser mussten sich jedoch erneut über Gebühr abmühen. Den jungen Jason George, 19, holte Trinchieri nach anderthalb Minuten und einem Ballverlust gleich wieder vom Parkett. Auch Robin Amaize bekam nur drei Minuten Zeit, sich zu empfehlen, und war nach dem ersten Fehler draußen. Und der ebenfalls zur Verfügung stehende Sasha Grant durfte seine frischen Beine überhaupt nicht von der Bank wegbewegen. Da darf man sich dann aber auch nicht beschweren, wenn die Reserven der Stammbelegschaft allmählich zur Neige gehen.