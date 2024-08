Basketball bei Olympia:Frankreich schickt die Weltmeister ins Bronze-Match

Von Sebastian Winter, Paris

Die Vorzeichen standen gut für die deutschen Basketballer in diesem olympischen Halbfinale, den Gegner kannten sie ja noch aus der Vorrunde. Obwohl sie bereits fürs Viertelfinale qualifiziert waren, hatten Dennis Schröder und Co. Frankreich am vergangenen Freitag in Lille vor 27 000 Zuschauern 85:71 bezwungen – es war nicht weniger als eine Machtdemonstration des Weltmeisters. Was sollte da also schiefgehen beim Wiedersehen im Halbfinale in Paris-Bercy?