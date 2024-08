Basketball bei Olympia:„Air Franz“ hebt ab

Von Jonas Beckenkamp

Es war mal wieder Zeit, sich an den ikonischsten Dunk der Olympiageschichte zu erinnern. In der Geschichte der Spiele haben Basketballer auf verschiedenste Weise Bälle in Körbe gestopft, mal mit Finesse, mal mit purer Entschlossenheit und einmal auch unter Aushebelung jeglicher Gesetze der Schwerkraft. Sydney 2000: Der Amerikaner Vince Carter schnappt sich in der Partie gegen Frankreich den Ball, zwei Dribblings, ein Satz fast bis über die Harbour Bridge und Rumms. Er war schlicht über seinen Gegenspieler hinweggesprungen, dabei maß dieser, ein Mensch namens Frederic Weis, 2,18 Meter.