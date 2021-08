Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga tritt in der neuen Saison der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Toronto Raptors an. Das gab der Meister von 2019 auf seinem Twitter-Kanal bekannt. Über Vertragsinhalte machten die Verantwortlichen des kanadischen Klubs keine Angaben. Für Bonga, der zuletzt beim olympischen Basketballturnier in Tokio für Deutschland gespielt hatte, dürfte es zunächst darum gehen, sich im Trainingscamp für den 15-Mann-Kader der Raptors zu empfehlen. Der 21-Jährige war 2018 in der zweiten Runde des Drafts von den Los Angeles Lakers verpflichtet worden, nach einer Saison zog es ihn weiter nach Washington. Dort spielte er in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Wizards und schaffte im Schnitt 3,8 Punkte und 2,7 Rebounds bei knapp 16 Minuten Einsatzzeit. Beim Klub aus der amerikanischen Hauptstadt war sein Kontrakt ausgelaufen. Die neue NBA-Saison beginnt am 19. Oktober.