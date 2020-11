Der FC Bayern München ist mit dem 74:59 gegen Roter Stern Belgrad so erfolgreich wie noch nie in die Euroleague-Saison gestartet. Das hat vor allem mit Vladimir Lucic zu tun. Trainer Trinchieri hält ihn gar für den wichtigsten Spieler des Teams.

Von Joachim Mölter, München

Die Partie war gelaufen. Nur wenige Zehntelsekunden waren auf der Spieluhr verblieben, die Basketballer des FC Bayern München hatten noch mal Einwurf, und Vladimir Lucic hätte den von Zan Sisko gepassten Ball nur festhalten müssen, um den Sieg über Roter Stern Belgrad zu sichern. Aber der 2,04 Meter große Flügelspieler drehte sich geschmeidig zum Korb, warf trotz Bedrängnis über seinen Gegenspieler hinweg - und verwandelte tatsächlich einen Dreier zum Endstand von 74:59 (33:31).

Dass die Basketballer des FC Bayern so erfolgreich wie noch nie in die Euroleague-Saison gestartet sind und sich nach sieben Spieltagen mit einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen in der Spitzengruppe etabliert haben, hat viel mit Lucic zu tun, ihrem Co-Kapitän. Der seit 2016 für den FC Bayern tätige Serbe ist aktuell erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft mit 15 Punkten im Schnitt, und zweitbester Rebounder mit 4,6 gefangenen Abprallern pro Partie. Dass er sich gegen Roter Stern den letzten Wurf nicht nehmen ließ, hat mit seiner Herkunft zu tun. Lucic ist beim Lokalrivalen Partizan groß geworden, für den zuletzt auch der neue FC-Bayern-Coach Andrea Trinchieri gearbeitet hat. Der Italiener kennt also die Rivalität zwischen den Klubs aus der serbischen Hauptstadt: "Da ist jeder Sieg wie eine Tätowierung. Er bleibt einem immer auf der Haut."

Lucic ist ein Allrounder, wie nur wenige andere Basketballer

Lucic würde nie so etwas formulieren. Der 31-Jährige ist eher ein großer Schweiger, selbst wenn er spricht. Als er neulich beim überraschenden Auswärtssieg in Tel Aviv (85:82) einen Karrierebestwert aufstellte mit 26 Punkten, erklärte er lakonisch mit seiner tiefen Bassstimme, die so gar nicht zu seinem jungenhaften, glatten Gesicht passt: "Meine Würfe sind heute einfach gefallen."

Trainer Trinchieri, seinerseits ein großer Fabulierer, schwärmt indes regelrecht über Lucic: "Er spricht vielleicht nicht so viel, aber ich bin glücklich über einen, der so seine Leistung sprechen lässt. Lucic ist unser wichtigster Spieler, unser Leader, unser Che Guevara." Was Trinchieri meint beim Vergleich mit dem Anführer der kubanischen Revolution: Lucic agiert wie ein Guerillakämpfer.

Bei Münchner Angriffen versteckt er sich häufig rechts in der Ecke, verhält sich unauffällig und still, solange seine Kollegen auf der anderen Seite des Spielfelds den Ball zirkulieren lassen. Aber wenn sein direkter Gegenspieler ihn aus den Augen verliert, steht er frei für einen Dreipunktewurf - und den verwandelt er für gewöhnlich hochprozentig: Aktuell gehört Lucic mit einer Trefferquote von 57 Prozent zu den fünf akkuratesten Schützen der Euroleague. Wirft jedoch mal ein Mitspieler von der anderen Seite, schleicht er sich im Rücken der Abwehr an, um gegebenenfalls den Abpraller zu erbeuten.

Belgrad konnte Lucic siebenmal nur auf unfaire Weise bremsen

Lucic ist ein Allrounder wie man ihn selten findet, er gehört gegenwärtig zu den fünf effizientesten Akteuren in Europa. Im Basketball wird so etwas ermittelt durch einen komplizierten Koeffizienten, der aus der gesamten Statistikreihe errechnet wird: verwandelte Würfe, vergebene Würfe, geblockte Würfe, Rebounds, Vorlagen, Ballgewinne, Ballverluste, begangene und erlittene Fouls. Aber vieles von dem, was Lucic macht, lässt sich gar nicht in Zahlen ausdrücken. Gegen Roter Stern rutschte er auch mal über den Boden, um einen herumkullernden Ball zu sichern und seinem Team eine weitere Angriffschance zu bescheren. In der von der Abwehr geprägten Partie kam es ja auf jeden Ballbesitz an. "Das waren zwei Mannschaften, die großartig verteidigt haben", fand Lucic: "Das war nicht das schönste Spiel heute. Wir haben in den ersten drei Vierteln kaum gute Würfe bekommen."

Was Belgrads Trainer Sasa Obradovic hernach sagte, kann man als Lob für Lucic verstehen: "Wenn ein erfahrenes Team wie Bayern punkten muss, dann erzwingen sie es nicht von außen - dann gehen sie an die Freiwurflinie." Das war exakt das, was Lucic auch am Freitagabend getan hatte: Er ist wegen seines aggressiven Zugs zum Korb sowieso einer der meistgefoulten Akteure in der Euroleague, auch Belgrad konnte ihn siebenmal nur auf unfaire Weise bremsen. Lucic ging also an die Freiwurflinie, wo er mit einer Trefferquote von 88,6 Prozent ebenfalls zu den Besten in Europa zählt, und sammelte so sechs Punkte in den ersten drei Vierteln, in denen er aus dem Feld ausnahmsweise gar nichts traf. Erst im Schlussabschnitt verwandelte er noch zwei Dreier, mit zwölf Punkten war er drittbester FC-Bayern-Werfer hinter Wade Baldwin und Nick Weiler-Babb (je 15).

Lucic war jedenfalls maßgeblich daran beteiligt, dass der FC Bayern eine schwer umkämpfte Partie am Ende deutlich gewann. Vier Minuten vor Schluss stand es 61:59, danach gestatteten die Münchner ihren Gästen keinen Korb mehr. Lucic leitete mit einem Offensiv-Rebound, der zum 63:59 durch Jalen Reynolds führte, den abschließenden 13:0-Lauf ein. Mit seinem ersten Dreier zum 68:59 brachte er den Vorsprung neunzig Sekunden vor der Schlusssirene auf die sichere Seite, mit seinem zweiten zum 74:59 besiegelte er den Erfolg. Die Schlusspunkte gegen seinen alten Rivalen ließ er sich nicht nehmen.