Der FC Bayern bezwingt Ulm 83:69, bleibt in der Liga makellos - und spart im sechsten Spiel innerhalb von zwölf Tagen so viel Kraft wie möglich.

Die FC-Bayern-Basketballer haben am Dienstagabend im neunten Bundesliga-Spiel dieser Saison zum neunten Mal gewonnen und ihre Tabellenführung damit gefestigt. In einer vom 13. Spieltag vorgezogenen Partie besiegten sie Ratiopharm Ulm 83:69 (47:35). Vor 4308 Zuschauern im Audi Dome waren Paul Zipser (16 Punkte), Petteri Koponen (15), Danilo Barthel (elf) und DeMarcus Nelson (zehn) die erfolgreichsten Werfer der Münchner. Für die Ulmer sammelte Zoran Dragic die meisten Zähler (19).

Nach einem zähen Saisonstart hatte das um Routinier Per Günther, 31, komplett neu zusammengestellte Team aus Ulm zuletzt zweimal gewonnen und sich damit zumindest vom Tabellenende abgesetzt. Der neue Chefcoach Jaka Lakovic hatte sich trotzdem nichts ausgerechnet vor der 140 Kilometer langen Fahrt nach München. "Jeder erwartet, dass München gewinnt. Wir haben also keinen Druck", hatte der Slowene gesagt.

Die FC-Bayern-Profis enttäuschten die allgemeinen Erwartungen nicht: Nach einem noch halbwegs ausgeglichenen ersten Viertel legten sie einen Zwischenspurt ein und zogen binnen fünf Minuten von 18:17 auf 33:17 davon. Diesen Vorsprung verwalteten sie fortan, im sechsten Spiel innerhalb von zwölf Tagen sparten sie dabei so viel Kraft wie möglich für ihren nächsten Einsatz: Am Freitag (18.30 Uhr) müssen die Münchner in der Euroleague beim Vorjahresfinalisten und aktuellen Tabellenzweiten Anadolu Efes Istanbul antreten.