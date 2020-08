Von Jürgen Schmieder, Orlando/Los Angeles

Es sei aus aktuellem Anlass angemerkt, dass Damian Lillard noch vor ein paar Wochen keine besonders große Lust hatte, an der Saisonfortsetzung der NBA in der sogenannten Bubble im US-Bundesstaat Florida teilzunehmen. "Wenn es nur darum geht, bedeutungslose Spiele zu absolvieren, dann werde ich nicht mitspielen", hatte er Ende Mai gesagt. Die Portland Trail Blazers waren zwar nicht aussichtslos, aber dennoch weit von einer Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Basketballliga entfernt: "Ich werde für mein Team da sein, ich werde trainieren - bei den Partien werde ich auf der Ersatzbank hocken, sollten wir keine reelle Chance haben."

Mittlerweile fühlt sich Lillard in Orlando freilich pudelwohl. Die Trail Blazers haben durch einen Sieg im Ausscheidungsspiel gegen die Memphis Grizzles die Playoffs erreicht, Lillard wurde von den 22 anwesenden Journalisten wegen unfassbarer Leistungen während der acht Partien der Restsaison - er schaffte im Schnitt 37,6 Punkte und 9,6 Zuspiele pro Partie - zum wertvollsten Bubble-Akteur gewählt. Und nun hat Portland im ersten Playoff-Spiel am Dienstagabend auch noch die haushohen Favoriten Los Angeles Lakers mit 100:93 besiegt.

Wer wissen will, wie wohl sich Lillard mittlerweile fühlt, der sollte ein paar Dinge aus der Bubble wissen, und vor allem sollte man zwei Momente dieser Partie gegen die Lakers näher betrachten. Der eine passierte im Schlussviertel, die Lakers hatten gerade aufgeholt und waren in Führung gegangen - da versenkte Lillard einen Drei-Punkte-Wurf aus zehn Metern (wohlgemerkt: die Linie in der NBA ist 7,24 Meter vom Korb entfernt). Eine Minute später traf er bei Gleichstand aus mehr als elf Metern. Als er zurücklief zur Ersatzbank, die Lakers hatten da gerade ein Auszeit genommen, dröhnte aus den Boxen "Oakland" von Too Short. Der in der nordkalifornischen Stadt geborene Lillard tat das, was jeder Bewohner von Oakland tut, wenn er dieses Lied hört: Er tanzte.

Lakers-Star LeBron James verfolgte all das von der anderen Seite des Spielfeldes aus, und er wirkte nicht wie jemand, der sich darüber aufregte. James schaffte insgesamt eine historische Leistung, er war der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in einer Playoff-Partie mehr als 20 Punkte (23), mehr als 15 Rebounds (17) und mehr als 15 Zuspiele (16) schaffte. Einer wie er kann so eine Partie jederzeit drehen, drei Punkte Rückstand bei mehr als drei Minuten Restspielzeit sind nun wahrlich keine große Sache. James blickte jedoch nicht drein wie einer, der noch gewinnen wird - er blickte noch nicht einmal drein wie einer, der verlieren wird. Er blickte in diesem Moment wie einer, der weiß, dass er verloren hat. "Das waren Monster-Dreier, die haben einen Lauf - wir dürfen denen nichts erlauben", sagt James danach.

Die ersten Spiele der ersten Playoff-Runde sind nun vorbei, und es hatte vor der Niederlage der in der Western Conference auf Platz eins gesetzten Lakers noch den Sieg von Orlando Magic über die Milwaukee Bucks gegeben, die im Osten auf Rang eins geführt werden. Die NBA kann ein bisschen Spannung gut gebrauchen, die Einschaltquoten in den USA sind nicht so prächtig wie erhofft, im Gegensatz zum Vorjahr sind sie sogar gesunken.

Präsident Donald Trump stellte sogleich einen Zusammenhang mit den politischen Botschaften auf den Trikots und dem Niederknien während der Nationalhymne her ("Die NBA ist in großen Schwierigkeiten"). Wahrscheinlicher ist die Erklärung, dass angesichts der Ferien weniger Leute einschalten und der Bubble-Spielplan der NBA zu Beginn zu dicht gestrickt war. Die Spieler lassen sich jedenfalls nicht einschüchtern von Trumps Motzereien, James trug nach der Partie eine rote Trump-Mütze, auf der das "Great Again" durchgestrichen und stattdessen die Aufforderung zu lesen war, jene hellhäutigen Polizisten zu verhaften, die im März die Afroamerikanerin Breonna Taylor erschossen hatten. "Wir werden den Fuß nicht vom Gas nehmen", sagte James über das gesellschaftliche Engagement der NBA.

Nun jedoch sind Playoffs, und die meisten Beobachter innerhalb der Bubble in Disneyworld sind sich einig, dass nicht unbedingt das talentierteste Team am Ende den Titel gewinnen wird, sondern jenes, das mit den neuen Bedingungen am besten zurechtkommt und zueinander findet. Portlands Aufbauspieler CJ McCollum dekorierte zum 30. Geburtstag von Lillard vor ein paar Wochen dessen Hotelzimmer. Lillard bewohnt die Präsidentensuite in Disney's Yacht Club, und er hat sie zu einem Aufnahmestudio umfunktioniert. Am Wochenende veröffentlichte Lillard unter dem Rapper-Namen Dame D.O.L.L.A. das Mixtape "Live from the Bubble", eine Textzeile lautet: "I'm in my zone." Frei übersetzt: "Ich bin voll in meinem Element."

TV-Kommentator Charles Barkley sagt voraus, dass die Lakers kein einziges Spiel gewinnen

Lillard fühlt sich also ganz offensichtlich pudelwohl in der Bubble, seine Mannschaft agiert homogen - im Gegensatz zu den Lakers, die noch immer nicht zueinander gefunden haben. Charles Barkley, einst selbst einer der besten Basketballspieler der Welt und mittlerweile grandioses Großmaul beim TV-Sender TNT, sagt sogar voraus, dass die favorisierten Lakers in dieser Serie kein einziges Spiel gewinnen werden.

Das führt zum zweiten Moment, den jeder kennen sollte, der wissen will, warum die Trail Blazers so gefährlich sind. Als Lillard nach der Partie vom Spielfeld marschierte, raunte er seinen Mitspielern zu: "Nicht jubeln!" Und: "Das war nur eine Partie!" Und: "Wir brauchen noch drei Siege!" Er scheint nun doch noch ein bisschen länger in dieser Bubble in Orlando bleiben zu wollen, in die er vor ein paar Wochen nicht einmal einziehen wollte.