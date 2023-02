Leonie Fiebich (hier im Hinspiel in Weißenfels) erzielte in Bosnien-Herzegowina 30 Punkte und verhalf dem DBB-Team damit zur EM-Qualifikation.

Basketball in Deutschland ist nicht nur Dennis Schröder, die Wagner-Brüder oder Dirk Nowitzki, sondern auch Leonie Fiebich und Marie Gülich. Die EM-Teilnahme des Frauen-Nationalteams muss ein Anfang sein, den Sport zu professionalisieren.

Kommentar von Jonas Beckenkamp

Wie egal im Moment des Erfolges doch manchmal die Umstände sind. Eine schummrige Turnhallenkabine mit Holzbänken, Graffiti und querliegenden Heizungsrohren an der Wand, das ist vorerst der Ort der größtmöglichen Glückseligkeit für Deutschlands Basketballerinnen. Und vielleicht musste dieses 92:61 ausgerechnet in dieser Umgebung passieren, im Ilidza Cultural & Sports Center in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Glamour und funkelnde Großarenen sind ja nicht unbedingt die Sache des deutschen Frauen-Basketballs.