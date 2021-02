Dem erfolgreichen Euroleague-Trip in Moskau mit zwei Siegen zollt der FC Bayern in Form von sechs verletzten Spielern Tribut und verliert im Bundesliga-Spitzenspiel nach Verlängerung gegen Crailsheim.

Von Ralf Tögel, München

Zan Mark Sisko hielt es nicht mehr auf seinem Stuhl. Unruhig tigerte er am Spielfeldrand hin und her, warf bange Blicke auf das Parkett. Hinter ihm stand Vladimir Lucic, auch er konnte gar nicht mehr hinsehen, wie sich die Kollegen auf dem Parkett abstrampelten. Dann der Ausgleich in letzter Sekunde, Jajuan Johnson legte den Ball in den Crailsheimer Korb: Verlängerung. Und sofort rauschte der Dreier von Maurice Stuckey wieder durch die Münchner Reuse, der nächste Nackenschlag. Nick Weiler-Babb konterte per Distanzwurf letztmals zum 103:101 für den Favoriten, dann verließen die Münchner endgültig die Kräfte.

Es blieb dem überragenden Crailsheimer Spielmacher Trae Bell-Haynes vorbehalten, mit seinem letzten Wurf 31 Punkte zu sammeln und die große Überraschung perfekt zu machen: Die Crailsheim Merlins fügten dem FC Bayern am Sonntagabend mit dem 105:103 die erste Heimniederlage in der Basketball-Bundesliga (BBL) zu und festigten den zweiten Tabellenplatz. Die Münchner rutschten nach der dritten Saisonniederlage auf den fünften Platz, die Merlins wie auch Oldenburg stehen bei zwei verlorenen Partien, Berlin und Tabellenführer Ludwigsburg haben bisher erst jeweils einmal den Kürzeren gezogen.

Eine passable Euroleague-Starting-Five sitzt hinter der Münchner Bank

Der im Aufbautraining befindliche Sisko und der an Rückenbeschwerden laborierende Lucic befanden sich in illustrer Gesellschaft, denn in Spielmacher Wade Baldwin, Paul Zipser und Robin Amaize fehlten drei weitere Stammkräfte. Weil auch Youngster Matej Rudan (Sprunggelenk) weiter passen muss, blieben Trinchieri erneut nur zehn gesunde Akteure im Kader. Nach der anstrengenden Moskau-Reise, die sein Team mit den Euoleague-Siegen bei Khimki und ZSKA überaus erfolgreich abgeschlossen hat, zollten die Bayern dieser Anstrengung im BBL-Topspiel Tribut.

Einsatz und Kampfgeist waren nicht zu bemängeln, die Bayern waren zweimal sogar nah am Sieg. Letztlich reichte die Energie in den müden Körpern nicht aus: "Wir haben gekämpft und einen Weg gefunden, in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung gewinnen zu können. Wir haben dann nicht die richtigen Sachen in der Verteidigung gemacht, deswegen haben wir verloren", stellte der stets kritische Cheftrainer fest. Allerdings hatte Trinchieri viel Verständnis für seine geschundenen Akteure: "Mein Team hat nie aufgegeben und Charakter gezeigt, sie haben alles versucht."

Crailsheims Trainer Iisalo hat sich ein starkes Team zusammengebastelt, aus dem Spielmacher Trae Bell-Haynes herausragt

Was sollte der Trainer seinem Personal auch übelnehmen? Schließlich saßen fünf Spieler in Trainingskleidung am Spielfeldrand, die eine mehr als passable Starting Five in der Euroleague abgegeben hätten. Man konnte sich fragen, ob die Bayern mehr Qualität auf oder hinter der Bank hatten. Was freilich die famose Leistung der Gäste nicht schmälern darf, nicht umsonst stehen die Zauberer aus dem baden-württembergischen Crailsheim auf dem zweiten Tabellenplatz. Der finnische Trainer Tuomas Iisalo hat sich einen feinen Kader zusammengebastelt, aus dem Zugang Trae Bell-Haynes herausragt. In München gelang dem 25-jährigen Amerikaner mit 31 Punkten die bisherige Saisonbestleistung, zudem sammelte er elf Assists.

Auf Seiten der Münchner punkteten in Topscorer D.J. Seeley (29 Punkte), Nick Weiler-Babb (24) und Johnson (12) immerhin drei Akteure zweistellig, freilich mussten sie nahezu die gesamte Spielzeit schuften. Auch der einigermaßen genesene Kapitän Nihad Djedovic konnte kaum Akzente setzen. Dem Kapitän war die vierwöchige Pause bei seinem fünfminütigen Kurz-Comeback deutlich anzumerken. Angesichts des gedrängten Spielplans - am Mittwoch geht es nach Würzburg, am Freitag gastiert Alba Berlin zum deutschen Euroleague-Duell und am Sonntag schon geht es nach Bamberg - bleibt Trinchieri nur das Prinzip Hoffnung: "Wir müssen Spieler zurückbekommen. Hoffentlich können uns die Ärzte bald helfen."