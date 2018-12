3. Dezember 2018, 18:32 Uhr Basketball Das Feuer ist erloschen

Schön, dass ihr da wart: Alina Hartmann (links) und die Bad Aibling Fireballs werden künftig nicht mehr in der Bundesliga zu sehen sein.

Bad Aibling meldet sein Frauenteam aus der Bundesliga ab - zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt.

Von Matthias Schmid

Um Mitternacht, auf der Rückfahrt von Saarlouis, tauchten die ersten Nachrichten auf den Handys der Basketballerinnen der Angels Nördlingen auf. Das nächste angesetzte Auswärtsspiel fällt aus, mussten sie da auf ihren Mobiltelefonen am vergangenen Mittwoch lesen. Verschickt hatten die Botschaft die Spielerinnen vom Ligakonkurrenten Bad Aibling, die Szene in der Frauen-Basketball-Bundesliga (DBBL) ist eben gut vernetzt. Die offizielle Bestätigung der Gerüchte folgte dann am Donnerstagvormittag, als Achim Barbknecht, Geschäftsführer der DBBL, den Nördlinger Manager Kurt Wittmann davon unterrichtete, dass die ...