Von Karl-Wilhelm Goette

Am Ende war es denkbar knapp: Die Zweitliga-Basketballerinnen der Turnerschaft Jahn München verpassten die Aufstiegs-Playoffs um die marginale Differenz von 0,06. Statt der Münchner Formation (1,27 Punkte pro Spiel) qualifizierte sich Don Bosco Bamberg (1,33) nach der Quotientenregel der Ligaorganisation für die Ausscheidungsspiele gegen die besten vier Teams der Nordstaffel. Zwei Nachholspiele hätte Jahn München noch austragen müssen, doch die Liga stoppte die Hauptrunde vorzeitig, um nicht in Terminschwierigkeiten zu geraten. Für den Verein ist die Bilanz dennoch positiv. "Die Mädchen können auf den fünften Platz stolz sein", findet Jahn-Trainerin Megan Woods.

In den vergangenen drei Wochen wurde das Team von Corona-Infektionen gebeutelt. "Ich habe mich wohl beim Skifahren angesteckt", berichtet Theresa Spatzier, andere Spielerinnen offenbar im Training oder anderswo. Schlimm waren die Krankheitsverläufe nicht, aber trainiert wurde kaum noch. Spatzier hatte Erkältungssymptome, auch bei ihren Mitspielerinnen liefen die Infektionen glimpflich ab. Aber drei Viertel des Kaders fielen letztlich nach und nach aus - und das entscheidende Spiel in Würzburg fand dann nicht mehr statt. "Hätten wir dort gewonnen, wären wir statt Würzburg in den Playoffs gewesen", erläutert Jahn-Topscorerin Spatzier. Die Würzburgerinnen hatten sich nach Münchner Ansicht wenig kooperativ bei der Spielterminfindung gezeigt und auf den Saisonabbruch gehofft, der dann auch kam.

Dass die Trainerin und das Team mit Platz fünf zufrieden sind, hängt mit der Ausgangslage im vergangenen Herbst zusammen. Da mussten die Jahn-Basketballerinnen einmal mehr einen personellen Umbruch verkraften. Viele neue Spielerinnen kamen hinzu, und Woods ersetzte Markus Klusemann auf der Cheftrainerposition. "Die Mannschaft hat sich in den vergangenen sechs Monaten toll entwickelt", sagt Woods und schwärmt geradezu von ihren 14 Akteurinnen.

14 Siege und acht Niederlagen verbuchte Jahn München in einer Liga, die regulär mit zwölf Vereinen antritt, aber diesmal mit 15 Klubs spielte. Einige Niederlagen zu Beginn der Spielzeit waren sicherlich dadurch bedingt, dass sich das Team erst einmal finden musste. Zudem hatten es Woods und ihre Co-Trainerin Petra Fackler mit der jüngsten Mannschaft der Liga zu tun. Besonders auswärts klappte es anfangs nicht. Doch bald bildete sich eine schlagkräftige Formation heraus - mit den verlässlich treffsicheren Werferinnen Spatzier und Paula Graichen und der Distanzspezialistin und Spielmacherin Talena Fackler, aber auch mit den Neuen. Die luxemburgische Nationalspielerin Estelle Muller, Kim Siebert aus Bamberg und Aufbauspielerin Julia Leiner aus Stuttgart erwiesen sich schnell als Verstärkungen. Centerin Leonie Kambach kehrte nach einer langwierigen Verletzung zurück und punktete ebenfalls zuverlässig. Trainerin Woods hatte auch auf der Bank mit Constanze Ehrmeier und der Spanierin Sandra Holguin personelle Alternativen. Ebenso mit der erst 16-jährigen Melina Aigner, die aus Rosenheim nach München anreiste. Die Jugendnationalspielerin gilt als großes Talent.

Wie geht es weiter im Herbst? "Ich werde in München bleiben und hier weiterspielen", legt sich Spatzier fest, die sicherlich auch für einen Erstligaklub interessant wäre. Sie will in München ihr Lehramtsstudium fortsetzen. Ihre Mitspielerinnen haben sich noch nicht final geäußert, wie ihre sportliche Zukunft aussehen wird. Das hängt oft auch davon ab, ob Studienplätze in der Nähe verfügbar sind. Spatzier ist 20 Jahre alt, die meisten anderen Jahn-Basketballerinnen zwischen 17 und 21. So könnte das bewährte Jugendprojekt auch in der nächsten Saison weitergehen. Die kanadische Trainerin Woods, die weniger als Lautsprecherin aufgefallen ist, dafür eher die einfühlsame Motivatorin gab, wird wieder am Seitenrand stehen, das ist sicher. Und vielleicht wird die Liga im kommenden Jahr noch um eine Attraktion reicher. Nach dem sportlichen Abstieg dürfte künftig wohl auch der deutsche Serienmeister TSV Wasserburg zu Besuch nach München kommen.