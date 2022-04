Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht mit den Boston Celtics vor dem Einzug in die zweite Playoff-Runde der NBA. Am Samstag gewannen die Celtics auswärts bei den Brooklyn Nets mit 109:103 (53:50) und gingen somit in der Playoff-Serie mit 3:0 Siegen in Führung. Bei einem weiteren Erfolg qualifizieren sich Theis und Co. für die nächste NBA-Runde. Theis steuerte neun Zähler und sechs Rebounds dazu bei. Die Nets zeigten auch deshalb Schwächen, weil ihre beiden Topspieler Kevin Durant und Kyrie Irving nicht über jeweils 16 Zähler hinauskamen. Unterdessen hatten die Dallas Mavericks trotz der Rückkehr von Luka Doncic den Ausgleich ihrer Serie gegen die Utah Jazz hinnehmen müssen. Nach der 99:100 (42:54)-Auswärtsniederlage steht es nun 2:2 nach Siegen. Doncic avancierte nach überstandener Wadenverletzung mit 30 Punkten zum Topscorer. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber erzielte drei Zähler und sechs Rebounds.