In der NBA hat Stephen Curry Titelverteidiger Golden State Warriors mit einer denkwürdigen Vorstellung in die zweite Runde der Play-offs geführt. Der 35-Jährige erzielte beim 120:100 im entscheidenden Spiel bei den Sacramento Kings 50 Punkte - und schrieb damit Liga-Geschichte: Nie zuvor hatte jemand mit derart vielen Punkten in einem siebten Spiel der NBA-Endrunde dominiert. 38 Würfe nahm Curry, 20 traf er. "Es ging darum, aggressiv zu sein", sagte der viermalige NBA-Champion und zweimalige MVP. Im Viertelfinale kommt es zum Duell der Superstars mit LeBron James von den Los Angeles Lakers, die sich gegen die Memphis Grizzlies mit 4:2 durchsetzten. Das erste Spiel der Serie, die erneut über maximal sieben Spiele gehen wird, ist am Dienstag im Chase Center von San Francisco.