Donovan Mitchell hat die Cleveland Cavaliers in der NBA mit einer historischen Leistung zu einem 145:134 (47:65)-Heimerfolg nach Verlängerung über die Chicago Bulls geführt. Mitchell erzielte 71 Punkte, die achtmeisten Zähler in einem Spiel in der Geschichte der nordamerikanischen Basketballliga. Zuletzt hatte Kobe Bryant im Januar 2006 in einer Partie mit 81 Zählern mehr Punkte gesammelt. "In den Rekordbüchern neben einem Spieler wie Wilt (Chamberlain, d. Red.) zu stehen, macht mich demütig. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich einer der besten Spieler der Liga sein könnte", erklärte Mitchell. Chamberlain hält mit 100 Punkten in einer Partie den NBA-Rekord.