Basketball-Bundesligist TSV Wasserburg hat die Centerspielerin Ana Vojtulek verpflichtet. Die 22-jährige Kroatin durchlief die Jugendnationalteams von der U16 bis zur U20 und spielte in ihrer Heimat bei den Topklubs Medvescak Zagreb und Ragusa Dubrovnik. In der vergangenen Saison legte sie in der Schweiz für Helios Wallis in 25 Spielen im Schnitt 12,3 Punkte und 8,3 Rebounds auf. "Ana bringt schon einiges an Erfahrung mit sich und wird uns unter den Körben eine sehr große Unterstützung sein", sagte TSV-Trainer Rüdiger Wichote.