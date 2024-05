Rekordmeister Boston Celtics hat das Finale in der nordamerikanischen Basketball -Profiliga NBA erreicht. Angeführt vom überragenden Jaylen Brown setzten sich die Celtics in Spiel vier 105:102 bei den Indiana Pacers durch und entschieden die Best-of-seven-Serie souverän mit 4:0-Spielen für sich. Brown, der zum wertvollsten Spieler der Serie gekürt wurde, war mit 29 Punkten bester Werfer der Celtics. Auch Teamkollege Jayson Tatum drehte mit 26 Zählern, 13 Rebounds und acht Assists auf.

Zwei Jahre nach der Niederlage gegen die Golden State Warriors stehen die Celtics somit wieder im Endspiel, es sind die 23. NBA-Finalspiele in der Geschichte der Franchise. Der letzte Titel liegt 14 Jahre zurück. In der Nacht zu Mittwoch können die Dallas Mavericks den Celtics in die Finalserie folgen. Die Mannschaft um Ausnahmespieler Luka Doncic führt mit 3:0-Spielen gegen die Minnesota Timberwolves.