4. November 2018, 20:53 Uhr Basketball-Bundesliga Wilde Würfe

Der FC Bayern verteidigt seine Tabellenführung beim Aufsteiger Crailsheim - obwohl er die Abwehrarbeit zwischendurch arg vernachlässigt.

Von Matthias Schmid

In der Arena Hohenlohe gibt es neben Umkleidekabinen auch Ställe für Zuchtvieh. Mehrmals im Jahr finden in der baden-württembergischen Stadt Ilshofen Auktionen für Kühe und Rinder statt. Am Sonntagabend blieben die Ställe aber leer, dafür konnte das Fachpublikum in der Halle herausragende Basketballer bewundern, der deutsche Meister FC Bayern München stellte sich beim Aufsteiger Merlins Crailsheim vor. Und die Gäste zeigten sich von der knappen Niederlage zuletzt in der Euroleague beim türkischen Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul (84:88) bestens erholt und siegten in der Basketball-Bundesliga gegen Crailsheim am Ende problemlos 96:71 (57:46). Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel verteidigten die Bayern, bei denen Kapitän Danilo Barthel die meisten Punkte sammelte (20), zudem die Tabellenführung mit 12:0 Punkten vor Alba Berlin (10:0).

"Das war kein leichtes Spiel heute nach der Belastung in Istanbul", sagte Barthel nach der Partie: "Aber wir haben das ganz gut gelöst." Zunächst ging es fast zu leicht für seine Mannschaft, die Bayern waren auf fast groteske Art und Weise überlegen, sie waren wacher, schneller und verwandelten vor allem ihre Würfe, egal, ob unterm Korb oder von weit draußen. Sie führten bereits im zweiten Viertel mit 19 Punkten (46:27). Doch Crailsheim ließ sich nicht beeindrucken und verkürzte den Rückstand mit teilweisen wilden Würfen zwischenzeitlich auf einen Zähler (62:63), auch weil die Gäste - zum Unverständnis ihres Cheftrainers Dejan Radonjic - die Defensive zu stark vernachlässigten. "Aber wir sind in dieser Phase ruhig geblieben, fokussiert", fand Barthel. Als sie die Abwehrarbeit wieder ernster nahmen, eilten die FC-Bayern-Basketballer rasch davon und gewannen am Ende mühelos. Am Donnerstag geht es gegen Darussafaka Istanbul in der Euroleague weiter.