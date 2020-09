Die Riesen Ludwigsburg und die BG Göttingen eröffnen die neue Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL). Beide Teams stehen sich am 6. November um 20.30 Uhr in Ludwigsburg gegenüber. Die Riesen, zuletzt Finalist beim Meisterturnier in München, hoffen dann schon mehr als die bis Ende Oktober erlaubten 20 Prozent der Hallenkapazität ausschöpfen zu können. Beim städtischen Gesundheitsamt haben sie ein Sicherheits- und Hygienekonzept eingereicht, das eine Auslastung von 30 oder gar 50 Prozent ihrer 4129 Zuschauer fassenden Arena möglich machen soll. Die Gesundheit aller Beteiligten habe natürlich aber erste Priorität, wie der Klub am Dienstag betonte.

Die Hauptrunde der BBL geht am 8. Mai 2021 mit dem 34. Spieltag zu Ende. Bereits drei Tage später sollen die Playoffs beginnen, die bis zum 13. Juni terminiert sind. Rund zwei Wochen später steht für die deutsche Nationalmannschaft das olympische Qualifikationsturnier im kroatischen Split auf dem Programm. Bereits drei Wochen vor dem Liga-Auftakt starten die Basketballer mit dem BBL-Pokal. Nach Gruppenspielen am 17./18. und 24./25. Oktober ist für den 1./2. November das Top Four geplant. Der Austragungsort ist offen.