Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga ihren dritten knappen Auswärtssieg in Serie geholt und damit den fünften Tabellenplatz gefestigt. Bei Ratiopharm Ulm gewannen die Münchner am Dienstagabend 81:77 (40:38). Am Sonntag hatten sie in Bamberg gesiegt, 93:92, am Mittwoch zuvor in Würzburg, 74:70; dazwischen lag am Freitag der Euroleague-Heimsieg über Alba Berlin, 101:95 nach Verlängerung. "Wenn du so viele Spiele hast, alle 48 Stunden, ist es immer schwer", resümierte Trainer Andrea Trinchieri, "angesichts der Umstände haben die Jungs einen großartigen Job gemacht." Durch den jüngsten Erfolg zogen die Münchner mit dem Vierten Oldenburg gleich (beide 26:6 Punkte), Ulm (20:14) bleibt Sechster. Vladimir Lucic war mit 17 Punkten und sechs Rebounds bester Mann beim FC Bayern. Auch Paul Zipser (13) und Wade Baldwin (12) punkteten zweistellig. Der Italiener Diego Flaccadori war mit sechs Assists bester Vorlagengeber.

Die Partie zwischen Ulm und München wird man auch in der Pokal-Endrunde sehen, welche die Liga nun terminiert hat. Sie ist jetzt für den 17. und 18. April in München geplant; ursprünglich hätten die Finalspiele bereits Anfang November in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war die Gruppenphase des Wettbewerbs jedoch arg durcheinander gewirbelt worden, zahlreiche Spiele mussten verschoben werden, ehe die vier Endrunden-Teilnehmer ermittelt waren. In den Halbfinals am 17. April treffen die gastgebenden FC-Bayern-Basketballer dabei erneut auf Ratiopharm Ulm, der deutsche Meister und Pokalsieger Alba Berlin bekommt es mit der BG Göttingen zu tun. Das Finale steigt einen Tag später.