Aus gesundheitlichen Gründen war die Entscheidung von Marko Pesic sicher die richtige. Der Geschäftsführer des FC Bayern Basketball hatte ja schon nach dem Sieg gegen Paris in der Euroleague am späten Donnerstagabend angekündigt, der Stadthalle Weißenfels in der Nähe von Leipzig fernzubleiben. Auch aus Ärger über den unnachgiebigen Spielplan der Basketball Bundesliga ( BBL ), die angesichts einer Live-Übertragung im MDR der Bitte der Münchner auf einen späteren Termin eine Absage erteilte. So blieben den Bayern nur 40 Stunden zur Erholung nach dem fordernden 109:107 gegen starke Pariser im kontinentalen Elitebetrieb. Und Pesic blieb die 75:79-Niederlage seiner Mannschaft gegen den Mitteldeutschen Basketball Club erspart, was angesichts der überschwänglichen Freude der Gastgeber seinem Blutdruck zuträglich gewesen sein dürfte. Wenig verwunderlich war nach dem Spiel in der Halle die Rede von einem historischen Sieg, der den Gastgebern, die keine Zusatzbelastung im internationalen Geschäft zu verkraften haben, für den weiteren Saisonverlauf einen Schub versetzen könnte.

Den Münchnern gingen in dem mit 3000 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel – natürlich inklusive der üblichen Lederhosen-Veräppelung – gegen eine hoch motivierte und talentierte Bundesligamannschaft, die sich eine Woche auf das Spiel der Saison hatte vorbereiten können, schlichtweg die Kräfte aus. Das weitgehend neu formierte MBC-Team von Trainer Janis Gailitis, der auch Co-Trainer der lettischen Nationalmannschaft ist, scheint sich langsam zu finden und weist nun nach einem schlechten Start mit drei Niederlagen eine kleine Erfolgsserie auf: Den Auswärtssiegen in Frankfurt und im Pokalachtelfinale in Ludwigsburg folgte der Überraschungscoup gegen den Double-Gewinner.

Keine Panik: „Unser Kader ist tief genug“, um zukünftig derlei Belastungen Stand zu halten, sagt Oscar da Silva

Dessen Weltmeistercoach Gordon Herbert wurde schmerzhaft vor Augen geführt, dass es seinem zweifellos besser besetzten Team noch an Abstimmung, Automatismen und Konstanz fehlt. Satte 21 Ballverluste waren letztlich eine zu große selbst geschaffene Hypothek gegen eine aggressive und ausgeruhte MBC-Defensive. Mit müden Beinen liefen sich die Münchner immer wieder fest oder nach Ballverlusten in Konter, gestalteten die Partie dennoch dank ihrer individuellen Klasse offen. Herbert hatte gegen Paris das Fehlen seiner beiden verletzten „Kämpfer“ Vladimir Lucic und Niels Giffey beklagt, auch in Weißenfels war deren Absenz zu spüren. Akteure wie Shabazz Napier, in der Euroleague zuletzt mit herausragenden Leistungen auffällig, benötigen augenscheinlich noch Zeit zum Akklimatisieren im qualitativ immer besser werdenden nationalen Betrieb.

Carsen Edwards (13 Punkte) und Devin Booker (12) haben dem US-Spielmacher, der erst kurz vor Saisonstart verpflichtet wurde, einiges voraus, beide spielen konstant auf hohem Niveau. Wie auch Nick Weiler-Babb, ein weiterer Vorzeige-Fighter in Herberts Gruppe. Der 28-Jährige spielt seine fünfte Saison im roten Trikot und ist kein Punktesammler wie etwa Edwards. Der eingebürgerte Guard, seit 2022 auch wichtiger Teil im deutschen Nationalteam, ist Münchens bester Verteidiger und Antreiber, zudem stets in der Lage, ein Team auch in der Offensive zu tragen. Weiler-Babb ist einer, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt, auch in Weißenfels rackerte er vorn wie hinten und war mit 19 Punkten FCB-Topscorer. Ausgerechnet ihm aber unterlief der vorentscheidende Ballverlust beim 73:75 – nachdem er sich zuvor noch den Rebound geschnappt hatte.

Nun bleiben den geschundenen Bayern, die in Weißenfels ihr fünftes Spiel in zehn Tagen absolvierten, ungewöhnliche fünf Tage Ruhe, um sich zu erholen und an den Abläufen zu arbeiten. Kopfzerbrechen wird diese Niederlage den Münchnern nicht bereiten, wie Forward Oscar da Silva feststellte. Man habe nicht „die nötige Konzentration an den Tag gelegt und nicht die nötige Energie auf den Court bekommen“, gleichwohl sei der „Kader tief genug“, um zukünftig derlei „Belastungen Stand zu halten“. Die werden kommen: erst am Freitag gegen Piräus (20.45 Uhr, SAP Garden), zwei Tage später gegen Würzburg (16.30 Uhr, BMW Park).