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Basketball-BundesligaBayern stößt die Tür zum Finale auf

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Bayerns Justinian Jessup setzt sich gegen Bonns Zach Cooks durch.
Zweites Spiel, zweiter Sieg: Bayerns Justinian Jessup setzt sich gegen Bonns Zach Cooks durch. Oryk Haist/Imago

Die Münchner Basketballer gewinnen auch Spiel zwei gegen Bonn. In der Serie fehlt nun noch ein Sieg zum Endspiel, wo es sehr wahrscheinlich zum Showdown gegen Alba Berlin kommt.

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Nach einem erneuten Heimerfolg gegen die Telekom Baskets Bonn stehen die Basketballer des FC Bayern München kurz vor dem Einzug in der Finals der Bundesliga. Mit 91:69 (50:27) gewann der Titelverteidiger das zweite Spiel der Halbfinalserie und führt mit 2:0 Siegen. Das Team, das in der „Best of five“-Serie als Erstes dreimal gewinnt, zieht in die Endspielserie ein. Am Donnerstag steht in Bonn die dritte Partie an.

Im ersten Halbfinalspiel hatten die Bayern noch bis zum Ende zittern müssen, diesmal stellten sie die Weichen früh auf Sieg. Im ersten Viertel legten die Münchener früh einen 11:0-Lauf hin, im zweiten Durchgang setzten sie sich nach einem 18:0-Lauf auf 48:22 ab.

Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel. Im dritten Viertel erzielten sie mit 27 Punkten genauso viele Zähler wie in der gesamten ersten Hälfte. Doch näher als 14 Zähler kamen die Bonner nicht mehr heran. Bei den Bayern erzielten Xavier Rathan-Mayes (20 Punkte) und Oscar da Silva (17) die meisten Punkte, bester Werfer Bonns war Alijah Comithier (18).

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