Die Basketballer von Medi Bayreuth haben ihre Bundesliga-Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg nach einer starken ersten Spielhälfte noch 67:87 (43:39) verloren. Vor den maximal erlaubten 500 Zuschauern dominierten die Ludwigsburger Bayreuth, das ohne seinen verletzten Kapitän Bastian Doreth, Andreas Seiferth und Kay Bruhnke (Rückenprobleme) auskommen musste, vor allem bei den Rebounds. Bayreuth, das in der ersten Halbzeit noch mit 41:32 in Führung gelegen hatte, gelang nach der Pause kein einziger Dreier mehr. Bereits am Mittwoch (20 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Raoul Korner wieder international gefragt. Im Europe Cup treffen die Oberfranken im dritten Spiel der zweiten Gruppenphase auf Legia Warschau.