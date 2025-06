Andererseits: Welcher Namenssponsor würde in diesen Zeiten besser zu den Bambergern passen, deren langjähriger Finanzier Brose sich zurückgezogen hat? Es brennt ja gerade lichterloh in Bamberg, nicht nur im örtlichen Müllheizkraftwerk vor rund sechs Wochen. Die einst so stolzen Basketballer, zwischen 2005 und 2017 neunmal deutscher Meister, sind als Tabellen-Drittletzter aus der jüngsten Saison geschieden. Sie sind meilenweit entfernt von den Playoffs und ihren Ansprüchen – und der Zweitliga-Hölle inzwischen weitaus näher, als sie es selbst je für möglich hielten. Da braucht es einen, der Alarm schlägt, am besten gleich mit 365 Brandmeldeanlagen in der Halle.

Für jene Fans, die künftig Kopfschmerzen bekommen sollten wegen der Leistungen und auch der Rauchentwicklung, sei in der kommenden Saison wärmstens ein Besuch der Bamberger Zweitliga-Basketballerinnen empfohlen. Denn auch sie haben künftig einen Namenssponsor – und heißen dann: medikamente-per-klick Bamberg Baskets. Die Versandapotheke war bisher schon „Gold-Partner“ der Frauen und des Nachwuchses. 300 000 Medikamente vertreibt sie über ihren Onlineshop, samt Nahrungsergänzung, Tierarznei und Kosmetikprodukten, die Bamberg auf allen Ebenen (Jugend, Vorreiter, Frauen) wunderbar gebrauchen kann.

Imageprobleme sind hier weniger zu erwarten als im Profi-Radsport, der ja traditionell von der Pharmabranche großzügig alimentiert wird

Ihr Name reiht sich jedenfalls gut ein in den Trend im Basketball, sich dem Medizinmetier zu verschreiben. Wie man an den Frauen-Erstligisten Medical Instinct Veilchen BG 74 aus Göttingen (Zahnimplantate) oder am BC Pharmaserv Marburg unschwer erkennen kann. Warum auch nicht, Imageprobleme sind hier weniger zu erwarten als im Profi-Radsport, der ja traditionell von der Pharmabranche großzügig alimentiert wird. Eine der harmloseren Erscheinungen dort: Das belgische Profiteam Alpecin-Deceuninck, das einen Shampoo-Hersteller („dein Experte bei Haarausfall & Kopfhaut-Problemen“) spazieren fährt.

Außerdem gilt Medikamente-per-klick-Inhaber Karlheinz Ilius als wahrer Pionier (Innovationspreis TOP 100 im Jahr 2024). Er lässt KI-gesteuerte Roboter herumfahren, Medikamente einlagern und in Pakete sortieren. Mittel- und langfristig ist das doch was für Bambergs Baskets, solche Roboter auch auf dem Feld. Sie wären sicher leistungsfähiger, effizienter beim Wurf, kostengünstiger und weniger verletzungsanfällig als Profis aus Fleisch und Blut. Und sollten sie mal qualmen wegen eines technischen Defekts, kommen wieder die Brandmelder der Männer ins Spiel. Chapeau, ein wirklich genialer Plan, um Bamberg endlich wieder groß zu machen.