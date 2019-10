So eine Stimmung wie am Sonntagabend hat es schon lange nicht mehr gegeben in der Bamberger Arena, zumindest nicht bei einem gewöhnlichen Bundesligaspiel der örtlichen Basketballer. Die hatten zuletzt im Februar einen Anlass geboten zum Feiern, als sie im Pokalfinale den alten Rivalen Alba Berlin mit dem letzten Wurf besiegten, 83:82, und sich damit zum sechsten Mal die Trophäe holten. Aber das war im Grunde nur ein Trostpreis gewesen, der das Publikum ein wenig entschädigte für viele enttäuschende, ernüchternde Auftritte in den vergangenen zwei Jahren, nach der berauschenden Ära des italienischen Trainers Andrea Trinchieri.

Und nun, an diesem Sonntag, spendeten die 5463 Zuschauer in der Brose-Arena ihrer Mannschaft minutenlang Beifall, so wie früher an großen Euroleague-Abenden gegen den FC Barcelona und Olympiakos Piräus, ZSKA Moskau und Real Madrid. Dabei war es bloß das erste Bundesliga-Heimspiel dieser Saison gewesen, und Bambergs Basketballer hatten es nicht mal gewonnen, sondern verloren, 74:78 gegen den alten Rivalen aus Berlin. Aber sie hatten gemacht und getan, gepflügt und geackert, waren übers Parkett gerutscht und über den Boden gehechtet, als wären sie schon in den Playoffs und als ginge es bereits um den Meistertitel. "Wir haben um jeden Ball gekämpft", lobte der neue Coach Roel Moors seine neue Mannschaft. Die ist im Sommer auf acht Positionen umbesetzt worden, zudem kamen der Trainer und der Sportdirektor Leo De Rycke aus Belgien. Der radikale Umbruch beim einstigen Serienmeister scheint sich auszuzahlen - und eine neue Identität sich herauszubilden.

Detailansicht öffnen Einer von acht Neuen: Bambergs Christian Sengfelder. (Foto: Ryan Evans/imago)

Vom leidenschaftlichen Einsatz der runderneuerten Brose-Basketballer waren jedenfalls nicht bloß die Zuschauer beeindruckt, sondern auch der Gäste-Trainer Alejandro Garcia Reneses, kurz Aito: "Es war schwierig", befand der Spanier, "die Bamberger Mannschaft hat mit viel Intensität gespielt." Auch Albas Spielmacher Martin Hermannsson attestierte Brose, ein "starker Gegner" gewesen zu sein; der Isländer hatte erst sechs Sekunden vor Schluss den entscheidenden Korb erzielt, insgesamt kam er auf 17 Zähler.

Nationalspieler Christian Sengfelder, einer der acht neuen Bamberger, fand: "Es war ein sehr guter Härtetest für uns, denn Berlin ist ein überragendes Team." Der Vorjahresfinalist in der Bundesliga und im Eurocup hat seinen Kader für die Euroleague ja noch mal qualitativ und quantitativ verstärkt. Weshalb Flügelspieler Sengfelder trotz der Niederlage zufrieden resümierte: "Alles in allem war es ein Spiel, das uns sehr viel Positives für die Zukunft mitgibt." Unter anderem die Erkenntnis, dass sich das verwöhnte Bamberger Publikum mit engagiertem Einsatz zurückgewinnen lässt. Obwohl die Mannschaft mit zwei Auswärtssiegen in die Saison gestartet war (88:75 zum Bundesliga-Auftakt in Bayreuth und 72:66 beim Pokal-Achtelfinale in Gießen) und ein attraktiver Gegner gastierte, waren 700 Plätze in der Halle leer geblieben - das kann man durchaus als Quittung für die Leistungen in jüngerer Vergangenheit verstehen. Den Willen zur Wiedergutmachung kann man den Brose-Basketballern allerdings nicht absprechen. Die Leistungsbereitschaft demonstrierte zum Beispiel der neue Center Assem Marei, der trotz Nackenproblemen auflief, in der Pause aber vorsichtshalber doch lieber in der Kabine blieb. In seinem zehnminütigen Einsatz sammelte der Ägypter fünf Rebounds ein, drei davon im Angriff. In dieser Phase war Bamberg mehrere Male mit elf Punkten vorne, kurz vor der Pause (41:30), kurz danach (45:34) sowie noch einmal am Ende des dritten Viertels (59:48/ 28.)

Bambergs nächste Spiele 13.10., 15 Uhr (Bundesliga) Mitteldeutscher BC - Bamberg 16.10., 18.30 Uhr (Champions League) ERA Nymburk/Tschechien - Bamberg 19.10., 18 Uhr (Bundesliga) Bamberg - Gießen 46ers 23.10., 20 Uhr (Champions League) Bamberg - Nischni Nowgorod/Russland 26.10., 20.30 Uhr (Bundesliga) Hamburg Towers - Bamberg 30.10., 18 Uhr (Champions League) Gaziantep Basketbol/Türkei - Bamberg 03.11., 15 Uhr (Bundesliga) Bamberg - BG Göttingen

.

Das Fehlen des 2,06-Meter-Mannes machte sich aber zunehmend bemerkbar: Die Berliner Landry Nnoko (2,08) und Luke Sikma (2,03) übernahmen die Herrschaft unter den Körben, Nnoko mit 18 Punkten und 13 Rebounds, Sikma mit zwölf Zählern und acht gefangenen Abprallern. Am Ende erwiesen sich die Rebounds als spielentscheidender Faktor: Alba sicherte sich 39, Bamberg nur 30. "Wir haben Berlin zu viele Offensivrebounds erlaubt", nämlich 14 Stück, gab Sengfelder zu, der mit elf Punkten, drei Rebounds sowie vier Assists seine Vielseitigkeit unterstrich. Mehr Punkte für Bamberg erzielte nur Kameron Taylor (17). Trainer Roel Moors haderte freilich auch mit acht Ballverlusten in der zweiten Halbzeit, "die uns sehr weh getan haben", sowie mit dem Verwerten von zweiten Wurfchancen; da war Alba mit 17:6 Punkten im Vorteil. Nach dem 74:74 vergaben die Bamberger in den letzten 99 Sekunden zudem noch einen Korbleger sowie einen Dreipunktewurf. "Das", so fasste Moors zusammen, "machte im Wesentlichen die Niederlage für uns aus." Aber zumindest am Einsatz gab's nichts auszusetzen.