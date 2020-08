Der sechsmalige NBA-Meister Chicago Bulls hat sich von seinem Headcoach Jim Boylen getrennt. Die traditionsreiche Basketball-Franchise hatte mit nur 22 Siegen aus 65 Spielen zum dritten Mal in Serie die Playoffs verpasst. "Nach einer gründlichen Analyse habe ich entschieden, dass ein frischer Ansatz in der Führung notwendig ist", sagte Bulls-Vizepräsident Arturas Karnisovas. Boylen hatte am 3. Dezember 2018 die Nachfolge von Fred Hoiberg übernommen. Die New Orleans Pelicans haben sich unterdessen von ihrem Headcoach Alvin Gentry getrennt. Das teilte der Klub am Samstag mit. Die Pelicans um Jungstar Zion Williamson hatten die Playoffs klar verpasst und in der Western Conference nur Platz 13 belegt. Gentry hatte seinen Posten im Mai 2015 angetreten.