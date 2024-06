Die Basketball Löwen Braunschweig haben ihre erste Neuverpflichtung für die Bundesliga-Spielzeit 2024/25 getätigt. Wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, wechselt der 20 Jahre alte Jugendnationalspieler Benjamin Schröder nach Braunschweig. Schröder spielte zuletzt für die George Washington University in der US-amerikanischen College-Liga NCAA. „Benny ist noch am Anfang seiner Karriere und hat gerade zwei College-Jahre hinter sich, die nicht immer einfach waren“, sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann über den 2,04 Meter großen Spieler. „Wir wollen ihm bei uns weitere Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten geben, um sein Potenzial noch mehr auszuschöpfen und sind davon überzeugt, dass er eine tolle Zukunft vor sich hat.“ Die abgelaufene Saison hatten die Löwen auf dem zwölften Platz beendet.