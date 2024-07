Brown zahlte das Vertrauen mit dem Titelgewinn zurück, er wurde als bester Spieler (MVP) der Finals ausgezeichnet. Auch Guard Derrick White, eine weitere Stütze der Meistersaison, sollen die Celtics am Montag für 125,9 Millionen Dollar vier weitere Jahre an sich gebunden haben. Mit Tatum, der mit den Celtics vor wenigen Wochen 4:1 in der Finalserie gegen die Dallas Mavericks gewonnen und damit den 18. Titel eingefahren hatte, würde erneut ein Spieler aus Boston die Maßstäbe für Verträge in der NBA neu definieren.

Tatum war im Draft 2017 von den Celtics an Position drei ausgewählt worden und spielt seitdem für sie. Bislang kann er fünf Nominierungen für das All-Star-Team vorweisen und wurde viermal in ein All-NBA-Team gewählt. Mit Team USA gewann er 2021 in Tokio olympisches Gold und wird bei den Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) Teil der Mannschaft um LeBron James sein.