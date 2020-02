Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben sich angesichts der anhaltenden sportlichen Krise von ihrem Trainer Thomas Päch getrennt. Wie der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga am Sonntag mitteilte, wird Co-Trainer Chris O'Shea die Mannschaft beim Europapokalspiel am Dienstag in Thessaloniki betreuen. Mit der Rückkehr aus Griechenland solle ein neuer Cheftrainer die Bonner auf das nächste BBL-Heimspiel gegen Ulm vorbereiten. Der erst vor dieser Saison gekommene Päch hat mit den Bonnern nur drei der bisherigen 17 Bundesligaspiele gewonnen.

"Eine noch längere Geduldsphase können wir uns nicht leisten; wir spielen um unsere Bundesliga-Existenz", sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich. Päch stellte fest: "Leider ist die Saison nicht so verlaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben." Der 37-Jährige war zuvor als Assistenzcoach bei Alba Berlin tätig gewesen.