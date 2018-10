14. Oktober 2018, 19:58 Uhr Basketball Bittere Niederlage für Würzburg

Das Würzburger Team hat am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga 87:91 in Göttingen verloren. Bei einer derart hohen Punktausbeute besonders bitter für den Trainer.

Die Basketballer von s. Oliver Würzburg haben am zweiten Spieltag der Bundesliga erneut eine Niederlage hinnehmen müssen - und es war eine ganz bittere. 87:91 (48:57) unterlagen die Unterfranken am Sonntag bei der BG Göttingen. "Wenn man 87 Punkte in fremder Halle macht, dann sollte man am Ende eine bessere Chance haben, das Spiel zu gewinnen, als wir heute", sagte Trainer Denis Wucherer. "Unsere nicht existente Verteidigung in der ersten Halbzeit war dafür Ausschlag gebend, dass wir diese Chance nicht hatten. "Fünf Minuten vor dem Ende war Jordan Hulls, Würzburgs mit 23 Zählern bestem Werfer, zwar doch noch der 78:78-Ausgleich gelungen, doch in der Schlussphase gaben die sehr auf Dreipunktwürfe ausgerichteten Gäste die Partie wieder aus der Hand. Hinter Hulls trugen sich Florian Koch (16), Gabriel Olaseni (15), Skyler Bowlin (13) und Perry Ellis (12; rechts, gegen Göttingens Dominic Lockhart) in Würzburgs Werferliste ein.

Bayern München gewann währenddessen auch das dritte Spiel dieser Bundesliga-Saison, ungefährdet in Braunschweig (87:61). Braydon Hobbs (15) war bester Schütze. An diesem Montag (20.30 Uhr) setzt sich dann die Heimspielserie von Brose Bamberg nach dem 88:89 in der Champions League gegen Baloncesto Fuenlabrada mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Ludwigsburg fort. "Natürlich war die Niederlage bitter", meinte Flügelspieler Stevan Jelovac. "Aber solche Spiele ziehen auch immer einen Lerneffekt nach sich."